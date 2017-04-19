Фонд развития промышленности собираются открыть в Вологде. Об этом сообщил замгубернатора А. Кожевников на заседании Межведомственной группы по импортозамещению. Участники подвели итог работы по импортозамещению в Вологодской области в прошлом году, поставили задачи на текущий год, и одна из них - создание Фонда развития промышленности.



В прошлом году вступил в силу региональный закон о промполитике, и по решению губернатора итогом реализации закона станет создание фонда, который будет заниматься выдачей кредитов промышленным предприятиям по сниженной ставке - 5 %. На сумму займа сложно будет модернизировать производство в рамках импортозамещения. Также создание фонда даст возможность привлечь федеральные средства в виде софинансирования займов. В июне планируется запуск работы фонда и начало приема заявок.



За прошлый год сумма финансовой господдержки импортозамещающим проектам составила 966 млн. руб. Получили ее 46 предприятий Вологодской области, выпускающие импортозамещающую продукцию. 12 из них представляют машиностроение, 21 – лесное хозяйство, 5 – сельское хозяйство, 4 – перерабатывающую и пищевую промышленности, 4 – другие сферы экономики.



Ключевыми мерами поддержки стали: льготы по полному или частичному освобождению от уплаты налогов, понижающий коэффициент, возмещение части затрат на строительство, модернизацию и капремонт, по инвестиционным кредитам, предоставление субсидий для частичного возмещения затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы.



А. Кожевников отдал поручение членам рабочей группы проанализировать ввозимую на территорию региона продукцию на предмет возможности перехода на ее выпуск в регионе.