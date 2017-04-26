Северодвинск как судоремонтный город будет обеспечен работой до 2020 г.

В Северодвинске проживает 185 тыс. человек, и с самого основания города в 1936 г. местное население жило в основном за счет судостроения. Сейчас именно оно остается главной градообразующей отраслью.



В городе строят все, начиная от подводных лодок и заканчивая обычными катерами. В частности, "Севмаш" проводит модернизацию кораблей первого ранга, и первым из них стал авиакрейсер "Адмирал Горшков" для индийских ВМС. С Дели контракт подписали в 2004 г., но готовый корабль "Викрамадитья" был получен заказчиком только через 10 лет, а до этого сроки сдачи неоднократно срывались, а стоимость реконструкции увеличивалась. Это нельзя поставить в плюс "Севмашу", особенно если учесть, что проект реконструкции затрагивал интересы другой страны.



Также "Севмаш" занимался модернизацией ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", к работам на котором притупили в 2014 г. Ориентировочное время введения в эксплуатацию - 2020-2021 гг. На корабле за такой долгий срок полностью заменят вооружение, установят пусковые установки для ракет разного типа, новые зенитно-ракетные комплексы, станции радиолокации, информационно-управляющую систему. После того как завершаться работы по "Адмиралу Нахимову" на модернизацию пойдет крейсер "Петр Великий".



Второй северодвинский гигант - центр судоремонта "Звездочка", который занимается ремонтом подводных лодок. Предприятие поддерживает боеспособность техники, выпускаемой на "Севмаше". С сентября завод начнет модернизацию "Адмирала Кузнецова", которая обойдется в 40 млрд руб.. Корабль вернется в строй не раньше 2020 г.



Учитывая объемы заказов от Минобороны РФ и их приоритетность, Северный центр судостроения будет развиваться как минимум до середины 2020-х гг. В дальнейших планах конкретика насупил после принятии новой госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2025 г.







