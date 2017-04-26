Инту ждет экономический подъем

Вологодская область >> Промышленность >> 26.04.2017

В офисе "Инверсия" в Москве прошла встреча сторон, заинтересованных в участии в проектах Интинского района. Коми представил замминистра промышленности А. Просужих, а муниципалитет - мэр г. Инта Л. Титовец. На переговорах шла речь о взаимодействии муниципальных и региональных властей с Тимано-Печорской газовой компанией с Фондом развития моногородов.

Тимано-Печорская газовая компания, проводящая масштабные изыскания на лицензионных территориях Интинского района, завершила сейсморазведочные работы.

Компания несколько лет работала над проектом создания в Интинском районе единого добывающего и газоперерабатывающего комплекса. Проект требовал вложения 30 млрд руб. и включал подключение к магистральному газопроводу "Бованенково - Ухта". Анализ проведенных работ позволил уточнить тектоническое и геологическое строение месторождений, найти перспективные поисковые места для глубокого бурения.

Установлена нефтеносность поднадвигового этажа и это и это создает благоприятные условия для наращивания ресурсной базы компании, появления в перспективе центра газовой и нефтедобычи. Об этом сообщил гендиректор компании Б. Федоришин.

Доказанные суммарные запасы, которые были подтверждены геологоразведочными работами, уже поставили на баланс государства. Они составляют 24 млрд кубометров, общий ресурсный потенциал - 12 территорий компании в 500 млрд кубометров газа.

С июня головной офис компании переедет в Инту из Ухты. Реализация проектов разработки месторождений, создание производств для переработки углеводородов даст импульс экономическому развитию г. Инта. Сейчас это моногород, который не пользуется спросом у инвесторов, из которого местные жители предпочитают уезжать в более развитые города региона.





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