Лесоперерабатывающая промышленность Карелии наращивает темпы

Врио главы Карелии посетил "Русский лесной Альянс", который отмечал 13-летие. Компания стала стабильным предприятием с полным циклом переработки древесины хвойных деревьев и вышла на международный рынок. После осмотра производства состоялось совещание структурных ведомств.



Сейчас предприятие выпускает пиломатериалы, дома из дерева, топливные гранулы. В ближайшие годы запланировано увеличение переработки хвойного пиловочника до 200 тыс. кубометров в год (сейчас этот показатель почти в 2,5 раза ниже), закрепить позиции на рынке.



А. Парфенчиков внимательно изучил цикл переработки древесины "Соломенского Лесозавода". Это предприятие также является приоритетным инвестиционным проектом в области освоения леса и работает как безотходное производство, в соответствии с экономами. Это лидер по объемам лесопиления и качеству продукции в Карелии. В декабре прошлого года состоялся запуск производства в рамках реализации этапа модернизации лесозавода.



На совещании, состоявшемся на предприятии, обсудили вопросы, тормозящие развитие отрасли. Выступающие делали акцент на том, что ключевые проблемы в лесопромышленном комплексе связаны с оптимальным обеспечением сырьем лесоперерабатывающих предприятий и низким уровнем развития транспортной инфраструктуры. Обеспеченность лесфонда дорожной сетью в регионе в 4 раза меньше необходимой, по причине чего увеличивается время доставки готовой продукции по заказам.



Также поднималась проблема недостатка биотоплива и необходимости создания предприятия по его выпуску. Нуждаются в поддержке и местные производители, и создание технопарка помогло бы решить взаимодействие представителей МСБ. Все эти вопросы будут включены в список итогового документа совещания. По многим позициям руководитель региона отдал поручения ответственным ведомствам и определил сроки исполнения.