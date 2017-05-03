Раскрываемость преступлении в области лесозаготовок в Архангельской области признана низкой

На последнем заседании прокуратуры Архангельской области обсуждались вопросы исполнения закона о лесопользовании. Были подведены итоги мониторинга исполнения законодательства, в котором приняли участие: инспектор области и НАО И. Костин, начальник Департамента лесного хозяйства Северо-Западного федерального округа А. Эглит, зампредседателя правительства региона Е.Фоменко, начальник УМВД Архангельской области С. Волчков.



Большое внимание уделили в обсуждениях недостаткам в работе правоохранительных и государственных органов, упущению прокурорского надзора. Затронули проблему непринятия министерством природных ресурсов области мер по включению в лесной реестр земель сельхозназначения незаконными методами.



МТУ Росимущества в Архангельске и НАО практически бездействуют, поэтому не реализованными остается 70 тыс. куб. м древесины, оценивающиеся в 6 млн руб. Они были получены при использовании лесов для реконструкции, строительства, эксплуатации линейных объектов.



Много вопросов остается при реализации инвестиционных проектов в освоении лесов, приоритетных для региона, поэтому есть необходимость более детально регламентировать на законодательном уровне критерии участия в инвестиционной деятельности всех лесопользователей.

Неэффективной признана работа по выявлению перевозки древесины, добытой незаконным способом, что связано с ненадлежащими совместными усилиями сотрудников министерства природных ресурсов и органов внутренних дел.



Бессистемно проводятся расследования уголовных дел, касающихся незаконной рубки древесины. Это делается настолько поверхностно, что раскрываемость преступлений крайне низкая. К ответственности в большинстве случаев привлекают только исполнителей, а организаторы остаются безнаказанными. Это главная причина, по которой государство терпит ущерб, оценивающийся в миллионы рублей.