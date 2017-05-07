Уровень металлургического производства в Мурманской области вырос в 1,3 раза

Минэкономразвития Мурманской области опубликовало информацию о результатах экономдеятельности и уровне жизни населения региона за первые месяцы текущего года.



Индекс производства продуктов питания составил 105,8%, объем отгруженной продукции сократился до 13,3 млрд руб. (на 14%), цены производителей пищевых продуктов снизились на 12,5%. Увеличились объемы производства мяса на 16,3%, птицы - в 38 раз, колбасных изделий - на 2%, полуфабрикатов мясных - в 1,3 раза, молока – на 1,6 %, рыбы мороженой - на 3%, филе рыбного - на 1,7%, консервов рыбных - на 6%, ракообразных - в 15 раз. На 11,6 % сократился выпуск хлебобулочных изделий и на 9,7 % кисломолочных продуктов, за исключением творога.



Уровень металлургического производства вырос в 1,3 раза. Благодаря наращиванию поставок норильского файнштейна выпуск меди увеличился в 1,5 раза, никеля - в 1,3 раза, кобальта - в 1,6 раза, алюминия произвели на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Благодаря снижению производства цветных металлов из своего сырья объемы отгруженной продукции снизились на 14,8% (до 9,5 млрд руб.).

Алюминий в долларовом эквиваленте стал дороже на 22%, никель – на 21%. Цены отечественных производителей цветных металлов зависели от мировых и корректировались, в результате чего индекс цен составил 99,4%.



Производственный индекс в сегменте "Ремонт и монтаж машин и оборудования" - 117%. Такого показателя удалось достичь в результате увеличения объемов отгрузки, ремонтных услуг, техобслуживанию лодок и судов, ремонту оборудования и машин. Производство оборудования и других транспортных средств выросло на 17,4%. Этого удалось достичь за счет завершения определенных этапов судоремонтных работ длительного цикла в заводских условиях.

