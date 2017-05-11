Судостроители Архангельска ищут партнеров в Финляндии

В Хельсинки прошло масштабное мероприятие для судостроителей Арктики - Arctic Shipping Forum, на котором с докладом об освоении зоны Арктики выступил С. Смирнов, директор Ассоциации поставщиков нефтегазопрома "Созвездие".



Судостроительный и инновационный кластер Архангельской области был создан в 2012 г., и за время существования его участниками реализован ряд инфраструктурных, инвестиционных, научно-образовательных проектов. В составе кластера около 40 участников, среди которых якорные заводы судостроя "Звездочка" и "Севмаш", небольшие предприятия, занимающиеся поставками оборудования.



Кластер показывает хорошую динамику по некоторым основным показателям: в 1,5 раза выросла выработка на каждого работника предприятий кластера. Это существенно превышает показатели в среднем по РФ. Объемы отгруженной продукции выросли в 1,7 раза с 2013 г., что связано с выполнением государственных оборонных заказов. Как правило, это заказы крупные и долговременные.



Предприятия Судостроительного кластера заинтересованы в увеличении числа зарубежных партнеров по некоторым направлениям сотрудничества. Это совместное строительство судов для использования в широтах Арктики, строительство вспомогательных и многофункциональных судов, использующихся для освоения шельфов, создание морской спецтехники и обновление промыслового флота компаний в Архангельской области. Сотрудничество может развиваться по нескольким направлениям и на разных условиях, поэтому представители региона готовы к конструктивному диалогу. Работа может осуществляться совместными предприятиями на базе верфей, производственных мощностей по изготовлению комплектующего оборудования для судов.



Участников форума, финских судостроительных поставщиков оборудования, предложение архангельской стороны заинтересовало.