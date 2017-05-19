Мурманский морской рыбный порт продолжает работу по обновлению

Мурманская область >> Промышленность >> 19.05.2017

Мурманский морской рыбный порт продолжает работу по обновлению предприятия. Но каким порт окажется через несколько лет, затрудняются сказать даже владельцы. Проблем в структуре и организации много, а финансирование на все не хватает.

Есть также необходимость определиться с методами взаимовыгодного существования с арендаторами портовых площадей, в том числе сфере транспортной безопасности. Порт - это аттестованный инфраструктурный объект, и все, кто работает на его территории, действуют без каких-либо ограничений. Требования к контрагентам не предъявляются, и все это заложено в несовершенном законодательстве.

Порт, который называется рыбным, вынужден заниматься перевалкой грузов, никакого отношения к рыбной продукции не имеющих, потому что в противном случае он обанкротится. Административные барьеры становятся причиной того, что судам легче выгружаться в Норвегии и продавать добытое за границу. Таким образом, деньги уплывают мимо государства, огромные мощности в Мурманске простаивают, и никому до этого нет дела.

Причалы часто пустуют, а если суда стоят в очереди на отгрузку, это настоящий праздник для мурманских докеров. Чтобы привлечь промышленников к родному причалу, руководство занимается масштабным переоборудованием. В 2016 г. было куплено 4 электрокара, 3 автопогрузчика, в этом году прибыли еще 2 машины, отремонтировано 2 буксира, железнодорожные пути и тепловоз. Эпохальной называется покупка портального крана "Альбатрос". Для порта это прорыв, потому что краны последний раз обновлялись 20 лет назад.

Рыбный порт зависит от поставок рыбы на мурманские берега, а они сокращаются ежегодно. В 2013 г. порт обработал около 260 тыс. тонн рыбопродукции. В прошлом году этот показатель был уже 179 тыс. тонн.





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