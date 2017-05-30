Промышленность Коми показывает минусовые результаты

Республика Коми >> Промышленность >> 30.05.2017

Около года промышленность Коми показывает минусовые результаты. В этом году ситуация только ухудшилась, а индекс промпроизводства составил 91,2% в январе, 83,5% - в феврале, 91,5% - в марте. Только в апреле индекс приблизился к максимуму - 99,6%, что улучшило суммарный показатель за 4 месяца, но все равно показало спад 7,4%.

Отрицательные показатели наблюдаются в добывающих (-11,1%) и перерабатывающих (-1,8%) отраслях. За 4 месяца 2017 г. на месторождениях Коми добыто 4,7 млн тонн нефти, что на 6,5% меньше аналогичного периода годичной давности. Природного газа добыто 1,3 млрд кубометров, что на 8,1% больше, чем в 2016 г. за такой же период. Добыча угля на 26,3% снизилась.

За январь-апрель заготовлено 2,5 млн плотных кубометров древесины, что на 5,8% больше чем в прошлом году.

Объем строительства за 3 месяца 2017 г. оценивается в 11,4 млрд руб., что в 3 раза меньше показателя 2016 г. (36,6 млрд руб.). Сдано всего 35,7 тыс. м кв. жилья, т. е. на 58% меньше, чем го назад за аналогичный период.

Розничная торговля в январе-апреле уменьшился на 0,8% и составила 48,6 млрд руб. Меньше стали продавать пищевые продукты, напитки, сигареты, непродовольственные товары. В структуре оборота есть небольшой перевес в сторону промтоваров (50,7%). Оптовый торговый оборот вырос на 3,7% до 28,4 млрд руб.

Платных услуг населению было оказано на 14,9 млрд руб. (на 4,9% меньше, чем годом ранее). Наибольшее сокращение наблюдается по отельным, юридическим, транспортным услугам. Объем образовательных и жилищных услуг, услуг в сфере спорта и физической культуры увеличился.

Потребинфляция за 4 месяца составила 1% (в 2016 г. было 2,1%) по причине роста цен на продукты питания.





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