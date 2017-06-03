Глава Коми на экономическом форуме в Санкт-Петербурге осветил круг проблем с шахтой "Интауголь"

Республика Коми >> Промышленность >> 03.06.2017

Руководство Коми взяло под контроль ситуацию на шахте "Интауголь". Оно решает вопросы стабилизации работы и социально-экономического развития Инты на федеральном уровне.

Глава республики С. Гапликов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге отметил, что существующие проблемы были накоплены бывшей командой, которая довела шахту до критического состояния. Предыдущий менеджмент был замечен в махинациях, невыплате денег рабочим и т. д. С этим разбираются правоохранительные органы.

Гапликов побывал на шахте, и общении с коллективом выявил проблемы, требующие решения в первую очередь. Были найдены пути оптимизации расходов, а людей призвали работать, а не митинговать. Но сделать это сложно, потому что люди уже несколько месяцев работают без зарплаты.

Руководство региона применяет дополнительные возможности для комплексного развития шахты, например, по запуску механического завода, долгое время не работающего, модернизации обогатительной фабрики. Если шахта не будет работать, не будет угля, а значит, не будет денег. Сидеть на дотациях и периодической финансовой помощи - это признаться в нежелании работать и стремлении найти источник выкачивания денег.

Благодаря большой работе и выплаченных средств за отгруженную продукцию, казна Инты получила дополнительно 147 млн руб. налогов, ранее считавшиеся безнадежными для получения. Город сегодня живет именно за счет этих денег.

Ситуация такова, что рабочую обстановку подрывают всего 70 человек шахты. В этой связи нужно постепенно рассчитываться с долгами перед рабочими и довести до них, что если шахта будет простаивать, не будет денег не на дальнейшие выплаты, не на модернизацию и развития производства.

Также Гапликов отметил, что в рамках форума состоится подписание соглашения договора между Тимано-Печорской Газовой компанией и администрацией Коми по вопросу разработки месторождения газа в Инте, что даст импульс социально-экономическому развитию города.





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