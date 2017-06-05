Швейцарцев заинтересовал плесецкий щебень

Архангельская область >> Промышленность >> 05.06.2017

Губернатор Архангельской области и представитель швейцарского концерна "Омниа" подписали соглашение о строительстве в Плесецком районе горнодобывающего комбината. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Сырье для будущего производства будут брать из Швакинского карьера и месторождения известняка, но в перспективе планируется разведка с последующей разработкой и других месторождений. Комбинат рассчитан на мощность 500 тыс. тонн щебня в год. Почему швейцарцев заинтересовал плесецкий щебень, остается вопросом открытым, и для каких своих производств "Омниа" собирается его использовать.

Концерн вложит в проект 100 млн руб., создаст 50 рабочих мест и будет использовать в работе только современные технологии с соблюдением экологических стандартов.

У "Омниа" уже около 180 производств в 70 странах мира, из них 7 на территории России. В Архангельскую область компания инвестирует уже 5 лет, и по информации правительства региона объем инвестиций составил 40 млн евро.

Одним из первых шагов в реализации соглашения будет развитие перерабатывающих мощностей в Коряжме. Здесь намерены добиться результата за счет модернизации производства и увеличения добычи известняка.

Швакинское месторождение – это несколько участков - Левобережный и Восточный. Часть Восточного предоставлена АЦБК и переоформлена на "Швакинские известняки". Левобережный участок выставлен на аукцион и имеет относительно небольшие запасы, которые учтены по протоколу ГКЗ 1955 г. Их предстоит уточнить и пересчитать. Все запасы поставлены на госбаланс, могут быть представлены в соответствии с законом о недрах, а в настоящее время идет подготовка к представлению на аукционе второй части Правобережного участка.





Рекомендуем по теме:

В Вологде выбрали 6 инвестпроектов, которые могут претендовать на господдержку

В Мурманске начинают выпускать лекарства и корма из рыбьей требухи

В Архангельске появится центр по внедрению космических технологий

«Нева Милк» построит в Череповце завод по выпуску сыров

Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

«Открытие» покупает «Архангельскгеолдобычу»


Прием инкассаторских сумок

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами

Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета