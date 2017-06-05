Губернатор Архангельской области и представитель швейцарского концерна "Омниа" подписали соглашение о строительстве в Плесецком районе горнодобывающего комбината. Соглашение рассчитано на 5 лет.



Сырье для будущего производства будут брать из Швакинского карьера и месторождения известняка, но в перспективе планируется разведка с последующей разработкой и других месторождений. Комбинат рассчитан на мощность 500 тыс. тонн щебня в год. Почему швейцарцев заинтересовал плесецкий щебень, остается вопросом открытым, и для каких своих производств "Омниа" собирается его использовать.



Концерн вложит в проект 100 млн руб., создаст 50 рабочих мест и будет использовать в работе только современные технологии с соблюдением экологических стандартов.



У "Омниа" уже около 180 производств в 70 странах мира, из них 7 на территории России. В Архангельскую область компания инвестирует уже 5 лет, и по информации правительства региона объем инвестиций составил 40 млн евро.



Одним из первых шагов в реализации соглашения будет развитие перерабатывающих мощностей в Коряжме. Здесь намерены добиться результата за счет модернизации производства и увеличения добычи известняка.



Швакинское месторождение – это несколько участков - Левобережный и Восточный. Часть Восточного предоставлена АЦБК и переоформлена на "Швакинские известняки". Левобережный участок выставлен на аукцион и имеет относительно небольшие запасы, которые учтены по протоколу ГКЗ 1955 г. Их предстоит уточнить и пересчитать. Все запасы поставлены на госбаланс, могут быть представлены в соответствии с законом о недрах, а в настоящее время идет подготовка к представлению на аукционе второй части Правобережного участка.