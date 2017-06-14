Производство эмульсионно-взрывчатых веществ "Сибирит" налажен в Мурманской области

Мурманская область >> Промышленность >> 14.06.2017

Замгубернатора Мурманской области Г. Стратий принял участие в открытии первой очереди производства эмульсионно-взрывчатых веществ "Сибирит" по технологии "Нитро Сибирь". Официальное открытие пункта провели на промплощадке ГОК "Олений ручей" (Коашва). Для промышленности Арктики это событие имеет большое значение, поэтому собрало много представителей власти и профильных структур.

Плюсами инновационной технологии являются: сокращение затрат на покупку взрывчатых веществ, обеспечение целостности горного массива при продвижении работ за счет более щадящего режима взрыва, снижение трудоемкости контурных скважин.

Проект реализует компания "Нитро Сибирь", которая уже вложила в него 72 млн руб. Объем производства в 2017-2018 гг. составит 12 тыс. тонн в год. В дальнейшем производство будет наращиваться и в период 2019-2025 гг. будет выходить на новый уровень. В планах обеспечение взрывчатыми веществами не только предприятий Мурманской области, но и выход на мировой рынок. На экспорт возлагаются большие надежды. В этом году предприятие откроет 23 новых рабочих места.

Справка. "Нитро Сибирь" – ведущий производитель промышленных взрывчатых веществ "Сибирит" в России. Также предприятие занимается проектированием объектов, строительством промышленных комплексов, материально-техническим сопровождением, услугами сместительно-зарядной и доставочной техники. Эмульсионная взрывчатка "Сибирит" массово применяется в горнорудных разработках. С ее помощью ведут подрывные работы для получения скважин. Взрывчатые вещества используются для заряжания взрывчатых скважин механизированным способом для взрывания пород разной степени крепости и освободненности, в том числе для руды и горных пород, содержащих сульфиды.





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