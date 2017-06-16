В Ненецком округе откроют два производства по переработке дико растущих грибов и ягод

Два завода, которые начнут работу в ближайшие месяцы, будут отличаться функциями. Один предполагает производство сублимированной продукции. Этот метод заключается в использовании вакуумной сушки, когда грибы и ягоды, сохраняя все свои полезные свойства, значительно уменьшаются в размерах. Это полностью натуральный продукт и доступный в зимнее время. Также это возможность попробовать сублимат в тех районах, где не произрастают такие ягоды.



Оба проекта имеют господдержку в рамках грантов для начинающих предпринимателей. В НАО сбор дикоросов считают социально значимым. Это дополнительный заработок и обеспечение людей продовольственной безопасностью.



Первый стартап будет реализовывать компания "Север НАО" в поселке Хорей-Вер. Обойдется проект в 500 тыс. руб. из бюджета округа. Деньги пойдут на строительство здания, покупку холодильной установки и сплит-системы, на транспортировку оборудования из Москвы. 75 тыс. руб. своих денег начинающий предприниматель использует для закупки весов и пластиковой тары. Производство может быть запущено уже во второй половине июля. В качестве сырья планируется использовать морошку, чернику, бруснику, грибы. Помимо сбора дикоросов у населения Хорей-Вера будут скупаться аналогичные ягоды и грибы. В перспективе продукция будет отправиться в Нарьян-Мар, Москву, Санкт-Петербург. За первый год работы мощность предприятия сможет составить 1,5 тонн, во второй - 2,5 тонн.



Второй проект "Дикорос" запустят в деревне Пылемец в июле. На него получен грант 500 тыс. руб. и 75 тыс. руб. будут использования из кармана предпринимателя. По прогнозам за первый год предприятие может выйти на мощность 600 кг ягод и 1,1 тонн грибов.



Напомним, что конкурсы грантов для предпринимателей в НАО проводятся на регулярной основе, и следующий пройдет осенью.