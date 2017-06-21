В Котласе прошло "Восстание машин"

Архангельская область >> Промышленность >> 21.06.2017

В Котласе отметить вековой юбилей решили экстремальным шоу "Восстание машин". На зрелище пришли посмотреть сотни местных жителей, потому что танцующие экскаваторы и пожарные машины можно увидеть редко.

На площади, где проходило шоу, был настолько громкий гул моторов, вой спецсигналов, что нельзя было услышать даже рядом стоящего человека. Одна крупногабаритная машина способна издать шум, напрягающий человека, а здесь таких было 30.

Заставить гигантов делать синхронные движения под музыку – задача не из легких. Гидравлические экскаваторы "Джей-Си-Би" продемонстрировали филигранные трюки, за что можно сказать спасибо водителям-виртуозам, которые смогли показать, что работать ковшом экскаватора можно красиво. Закрывать огромным ковшом спичечный коробок они могут также легко, как поднять куриное яйцо ложкой.

С. Ильинский, машинист экскаватора, рассказал, что так филигранно научился управлять машиной на предприятии газообслуживания, потому что часто возникала необходимость работать возле труб, но при этом не задевать их.

Пожарные автомобили УРАЛ и ЗИЛ оказались не такими ловкими как экскаваторы, но показали отличное владение вальсирующими выдвижными лестницами по 20 м каждая.

Кран-манипулятор впечатлил зрителей больше остальных машин. Железный гигант за 5 минут растерзал легковой автомобиль на мелкие кусочки!

Н. Шарина, организатор шоу, рассказала, что ей хотелось показать класс специалистов, работающих на крупных машинах. В жизни с такими сталкиваться не приходится.

Напомним, что "Восстание машин" проводится уже второй раз и будет проводиться в будущем, потому что жители Котласа сами этого требуют. В 2018 г. шоу планируют сделать более масштабным и профессиональным и провести, как дополнение к нему, конкурс профессий.





Рекомендуем по теме:

У мэрии Череповца состоялось танцевальное шоу тракторов

Играть в казино стало намного проще

Битву тарантасов организовали в Сыктывкаре байкеры

Вологодские "специалисты" разработали транспортную развязку, которая становится причиной заторов

Эксперимент с "пьяным очками" провели сотрудники Госавтоинспекции в Петрозаводске

22 фотоработы будут сегодня представлены на выставке "Мурманск. Сто лет, сто зим"


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Металлические двери от завода "Лидер-Дверь"

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

10 правил для новичков, начинающих делать ставки

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

В Череповце открыли музейный центр "Зеленая планета"

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета