В Котласе прошло "Восстание машин"

В Котласе отметить вековой юбилей решили экстремальным шоу "Восстание машин". На зрелище пришли посмотреть сотни местных жителей, потому что танцующие экскаваторы и пожарные машины можно увидеть редко.



На площади, где проходило шоу, был настолько громкий гул моторов, вой спецсигналов, что нельзя было услышать даже рядом стоящего человека. Одна крупногабаритная машина способна издать шум, напрягающий человека, а здесь таких было 30.



Заставить гигантов делать синхронные движения под музыку – задача не из легких. Гидравлические экскаваторы "Джей-Си-Би" продемонстрировали филигранные трюки, за что можно сказать спасибо водителям-виртуозам, которые смогли показать, что работать ковшом экскаватора можно красиво. Закрывать огромным ковшом спичечный коробок они могут также легко, как поднять куриное яйцо ложкой.



С. Ильинский, машинист экскаватора, рассказал, что так филигранно научился управлять машиной на предприятии газообслуживания, потому что часто возникала необходимость работать возле труб, но при этом не задевать их.



Пожарные автомобили УРАЛ и ЗИЛ оказались не такими ловкими как экскаваторы, но показали отличное владение вальсирующими выдвижными лестницами по 20 м каждая.



Кран-манипулятор впечатлил зрителей больше остальных машин. Железный гигант за 5 минут растерзал легковой автомобиль на мелкие кусочки!



Н. Шарина, организатор шоу, рассказала, что ей хотелось показать класс специалистов, работающих на крупных машинах. В жизни с такими сталкиваться не приходится.



Напомним, что "Восстание машин" проводится уже второй раз и будет проводиться в будущем, потому что жители Котласа сами этого требуют. В 2018 г. шоу планируют сделать более масштабным и профессиональным и провести, как дополнение к нему, конкурс профессий.