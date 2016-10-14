На Усинском месторождении испытали новые трубы-термосы

Республика Коми >> Промышленность >> 06.07.2017

На Усинском месторождении прошли испытания труб, которые дают возможность эффективно проводить теплобработку нефтяных пластов. Эти изделия, произведенные в Краснодарском крае, зарекомендовали себя с хорошей стороны, о чем сообщили пресс-служба "Лукойл-Коми".

Главной проблемой при добыче "тяжелой" нефти является ее слишком высокая вязкость. В пласты закачивается пар, который нагревает нужный участок и переводит "черное золото" в более текучее состояние. Так обеспечивается эффективная и рациональная эксплуатация залежей, а дебит скважин после теплообработки способен увеличиваться в разы.

Пар закачивается на большую глубину, которая в некоторых случаях достигает тысяч метров, поэтому пока нефть достается снизу вверх, она остывает. Чтобы снизить ее теплопотерю и доставить в пласт горячий пар, нужны специальные термоизолированные трубы. По конструкции они представляют трубу в трубе с вакуумной прослойкой. По сути, здесь применяется эффект термоса. Изделие может выдержать температуру более 350 градусов.

Такие модели труб применяются на месторождении уже не первый год. Нефтяники все равно продолжают искать оптимальные варианты. Новые трубы кубанского производства обладают улучшенными характеристиками, поэтому на данный момент предпочтение отдается им.

Во время тестирования в одну скважину на пермокарбоновой залежи 2 месяца закачивали пар, наращивая температуру и давление. Колонна термоизолированных труб проявила себя отлично, о чем свидетельствует соответствие всем заявленным требованиям. Благодаря им, объем добычи на скважине поднялся в 3 раза. После тестирования трубы извлекли из скважины, обследовали в условиях лаборатории. Трубы прошли ревизию и отправились на Усинский нефтепромысел, после чего были снова введены в эксплуатацию.

В ближайший год на Усинском месторождении новыми трубами оснастят 30 скважин.





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