Медики и авиаторы встретятся на конференции МАКС-217

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 21.07.2017

Гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда В. Остапчук представит НАО на конференции развития санитарной авиации в РФ, которая пройдет рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. На конференцию приедут медики и авиаторы.

Организаторы конференции на МАКС призваны донести до медицинских и авиационных специалистов данные о состоянии дел в санитарной авиации, перспективах дальнейшего развития, частно-государственного партнерства. Будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой техники, использования новых возможностей и обучением сотрудников.

Руководитель авиапредприятия НАО рассказал, что в рамках форума будет возможность рассмотреть ход реализации проекта развития санавиации в округе и оценить новинки российского авиастроения, полезные в суровых арктических условиях.

В этом году НАО вышел в число 5 пилотных регионов РФ, которые принимают участие в проекте Правительства РФ развития санавиации. С его помощью можно покупать технику на льготных условиях. Нарьян-Марский объединенный авиаотряд в этом году закупит новый вертолет МИ-8МТВ-1 у ГТЛК. Его производством занимаются в Улан-Удэ на авиазаводе "Вертолеты России". Вертолет планируют оснастить медицинским модулем для оказания скорой помощи в полете и на земле. Сейчас сборка вертолета специально для Ненецкого округа уже завершается на заводе-изготовителе.

Для реализации проекта в НАО из федеральной казны выделена субсидия 54,5 млн руб., 478 млн руб. выделит казна округа на развитие санавиации.

Окружная медицина стремится обеспечить госпитализацию пациентов в первые сутки заболевания на 90%. Сейчас в НАО санавиация делает 250 вылетов в год, эвакуируя 500 человек, которые нуждаются с экстренной медпомощи.

В 2017 г на санрейсы в окружном бюджете предусмотрено выделение 124 млн руб.





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