В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом
В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали 2 пациентов с аневризмой аорты. Они использовали прогрессивную методику, которая позволяет выполнить операцию в щадящем режиме, что особенно важно, если пациент имеет противопоказания по хирургии.
Завотделением рентгенохирургических методов диагностики Д. Коротков рассказал, что брюшная аорта – основной сосуд, питающий кровью органы брюшной полости. На ее месте может возникнуть мешок с тонкими стенками, который может порваться, вызвав фатальное осложнение. Операция проводится через бедренный сосуд, не надрезая переднюю брюшную стенку. Эндопротезирование производится протезом - стент-графтом, который вводится через артерию к месту аневризмы, раскрывается, устанавливается, укрепляя стенки аорты.
Операция проводится под местным наркозом и уменьшает время хирургического вмешательства, способствуя быстрому восстановлению пациента, улучшая качество жизни.
Оба прооперированных пациента – мужчины. У 68-летнего было серьезное осложнение, так он перенес 3 инфаркта и инсульт и находился на хроническом гемодиализе. У него были противопоказания к хирургии.
У второго пациента имелись осложнения с дыхательной системой, поэтому к нему общий наркоз применять было нельзя.
Провести подобную операцию может всего один хирург, хотя во время операции в этот раз их было четверо. Они знакомились с новым методом операции, которую провел сотрудник Российского научного центра хирургии Р. Поляков. Он отметил, что в Сыктывкаре профессиональная команда. Новая операция требует хорошей подготовки кадров. Здесь есть команда, которая в состоянии освоить эту операцию.
В Коми около 30 пациентов ежегодно нуждаются в проведении таких операций. Не обязательно всех оперировать подобным образом, потому что это ресурсозатратный метод, но иногда в некоторых кардиоцентрах он применяется и при несложных случаях.
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В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом
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