В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк

Погребняк проверила расход средств облбюджета. По госпрограмме Мурманской области “Развитие здравоохранения” 92 млн руб. выделено Апатитско-Кировской больнице на укрепление материально-технической базы. Большая часть этих денег пойдет на ремонт.



Основная работа будет проводиться в Апатитах. Здесь заменят лифты в детской и взрослой поликлиниках, здании бывшего роддома. Бывшее здание роддома переоборудуют в главную горбольницу, а на цокольный этаж переедет "скорая помощь". Также здесь будет работать травмпункт, приемный покой с дежурным рентгеном и травматологом.



На этаже, где откроют диализный центр, ремонт уже идет. Здесь работают 22 человека.



Отделение гемодиализа откроет фирма “Фрезениус Нефрокеа”, которая оплачивает ремонт, занимается закупкой современного медоборудования. Компания работать собирается на основе договора аренды, подписанного год назад. Она имеет филиалы по всей России, в том числе в Мурманске. В центре “искусственной почки” будут принимать жителей Апатитов, Кировска и всей зоны юга Мурманской области. Оплачивать расходы за медпроцедуры будет Фонд обязательного медстрахования, а не пациенты. Отделение планируют открыть в начале 2018 г.



Также в новой больнице будет работать многопрофильный стационар, где планируют делать ФГДС, УЗИ, колоноскопию, бронхоскопию и мн. др. Сейчас готовится проектно-сметная документация, ориентировочно закончить работы планируют в начале 2018 г.



В терапевтическом отделении могут открыть палату для химиотерапии. Сейчас этот вопрос рассматривается в мурманском онкодиспансере. Палата будет работать для пациентов юга Мурманской области. Остается не решенным вопрос, за чей счет будут проходить эту дорогостоящую процедуру пациенты.