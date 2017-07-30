В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк

Мурманская область >> Медицина >> 30.07.2017

Погребняк проверила расход средств облбюджета. По госпрограмме Мурманской области “Развитие здравоохранения” 92 млн руб. выделено Апатитско-Кировской больнице на укрепление материально-технической базы. Большая часть этих денег пойдет на ремонт.

Основная работа будет проводиться в Апатитах. Здесь заменят лифты в детской и взрослой поликлиниках, здании бывшего роддома. Бывшее здание роддома переоборудуют в главную горбольницу, а на цокольный этаж переедет "скорая помощь". Также здесь будет работать травмпункт, приемный покой с дежурным рентгеном и травматологом.

На этаже, где откроют диализный центр, ремонт уже идет. Здесь работают 22 человека.

Отделение гемодиализа откроет фирма “Фрезениус Нефрокеа”, которая оплачивает ремонт, занимается закупкой современного медоборудования. Компания работать собирается на основе договора аренды, подписанного год назад. Она имеет филиалы по всей России, в том числе в Мурманске. В центре “искусственной почки” будут принимать жителей Апатитов, Кировска и всей зоны юга Мурманской области. Оплачивать расходы за медпроцедуры будет Фонд обязательного медстрахования, а не пациенты. Отделение планируют открыть в начале 2018 г.

Также в новой больнице будет работать многопрофильный стационар, где планируют делать ФГДС, УЗИ, колоноскопию, бронхоскопию и мн. др. Сейчас готовится проектно-сметная документация, ориентировочно закончить работы планируют в начале 2018 г.

В терапевтическом отделении могут открыть палату для химиотерапии. Сейчас этот вопрос рассматривается в мурманском онкодиспансере. Палата будет работать для пациентов юга Мурманской области. Остается не решенным вопрос, за чей счет будут проходить эту дорогостоящую процедуру пациенты.





Рекомендуем по теме:

В регионе отремонтируют спортзалы

В с. Несь с августа начнет работать ФОК

Из этноцентра "Калевала" собираются сделать центр мирового уровня

Вопросы относительно ремонта квартир

Ремонт онкодиспансера Мурманска завершится только осенью 2017 г.

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

В Мурманск зашел первый в этом году круизный лайнер Silver Cloud

В Архангельске пошли под суд воры-вирусники
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета