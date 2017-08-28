В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии

Республика Карелия >> Медицина >> 28.08.2017

В Петрозаводске проходит второй Форум молодых специалистов сферы  здравоохранения Карелии. В филиале Российской академии народного хозяйства собрались молодые провизоры, врачи, фармацевты, ординаторы, медсестры, фельдшеры, студенты старших курсов мединститутов.

На открытии форума присутствовали: врио главы республики А. Парфенчиков, депутат Госдумы В. Пивненко, председатель Заксобрания Э. Шандалович, министр здравоохранения Карелии О. Лазаревич.

Парфенчиков поблагодарил молодежь за важный жизненный выбор, за то, что ребята посвятили себя одной из благороднейших и гуманных профессий. Сейчас молодые специалисты осваивают современные методы работы, и это очень важно в создании современного здравоохранения. Им предстоит осваивать все новые и новые высокие технологии, которые каждый день обновляются и совершенствуют медицинскую отрасль. Глава республики выразил надежду, что форум  для молодых медработников будет интересным и насыщенным,  а на нем все, кто имеет что сказать, обнародуют свою точку зрения. Правительство Карелии готово выслушать самые острые вопросы, поэтому задача молодежи – озвучить их перед правительством.

В программе мероприятия предусматривается обсуждение вопросов по организации непрерывного медобразования и аккредитации специалистов-медиков, экономического и организационно-правового обеспечения работы медицинского персонала всех уровней, роли в системе здравоохранения некоммерческих организаций.

Модераторами в обсуждении тем выступают авторитетные специалисты в области здравоохранения и профобразования: доктор медицинских наук, директор мединститута ПетрГУ А. Балашов, директор медколледжа города А. Слепцов, доктор экономических наук, завкафедрой экономики филиала РАНХиГС Т. Сачук.

 





Рекомендуем по теме:

Стартовали праймериз карельских отделений партии "Единая Россия" на пост главы республики

1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

В правительстве РФ встретились премьер-министр Д. Медведев и врио главы Карелии А. Парфенчиков

А. Парфенчиков обвинил органами власти в отсутствии контакта с населением

В Архангельске пройдет форум, посвященный обеспечению медицинскими услугами жителей Арктики

Сельхозпроизводителей Карелии поддержали новыми законодательными актами


Форекс для новичков

Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета