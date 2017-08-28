В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии

В Петрозаводске проходит второй Форум молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии. В филиале Российской академии народного хозяйства собрались молодые провизоры, врачи, фармацевты, ординаторы, медсестры, фельдшеры, студенты старших курсов мединститутов.



На открытии форума присутствовали: врио главы республики А. Парфенчиков, депутат Госдумы В. Пивненко, председатель Заксобрания Э. Шандалович, министр здравоохранения Карелии О. Лазаревич.



Парфенчиков поблагодарил молодежь за важный жизненный выбор, за то, что ребята посвятили себя одной из благороднейших и гуманных профессий. Сейчас молодые специалисты осваивают современные методы работы, и это очень важно в создании современного здравоохранения. Им предстоит осваивать все новые и новые высокие технологии, которые каждый день обновляются и совершенствуют медицинскую отрасль. Глава республики выразил надежду, что форум для молодых медработников будет интересным и насыщенным, а на нем все, кто имеет что сказать, обнародуют свою точку зрения. Правительство Карелии готово выслушать самые острые вопросы, поэтому задача молодежи – озвучить их перед правительством.



В программе мероприятия предусматривается обсуждение вопросов по организации непрерывного медобразования и аккредитации специалистов-медиков, экономического и организационно-правового обеспечения работы медицинского персонала всех уровней, роли в системе здравоохранения некоммерческих организаций.



Модераторами в обсуждении тем выступают авторитетные специалисты в области здравоохранения и профобразования: доктор медицинских наук, директор мединститута ПетрГУ А. Балашов, директор медколледжа города А. Слепцов, доктор экономических наук, завкафедрой экономики филиала РАНХиГС Т. Сачук.



