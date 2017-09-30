Уроки здоровья начали проводить в Архангельске

арх >> Медицина >> 30.09.2017

Проект запущен Архангельским центром медицинской профилактики и рассчитан на учеников старших классов. Это серия уроков на тему здоровья. Они транслируются в нескольких школах. Первый урок "Медлить нельзя!" посвятили Всемирному дню сердца. Он прошел в 22 школах 15 районов Архангельской области (Северодвинске, Коряжме, Архангельске, Котласе, Пинеге, Мирном, Коноше, Яренске, Красноборске, Онеге, Няндоме). Школьники научились распознавать критические состояния у окружающих и у себя. Теперь они знают, что такое инфаркт и инсульт, гипертонический криз и острая сердечная недостаточность, знают, как отличить одну болезнь от другой и что делать в каждом конкретном случае, чтобы спасти человека и продержаться до приезда скорой помощи. В некоторых случаях это может помочь человеку выжить. Вел урок А. Любов, преподаватель Архангельского медицинского колледжа.

Теперь такие уроки будут проводить часто, и не только в этом году. Каждый месяц ребятам будут рассказывать о разных сторонах здоровья, в том числе о темах, касающихся непосредственно школьников - курение электронных сигарет, здоровое и нездоровое питание, стрессы и депрессии и мн. др. Особенно внимание обратят на болезни, которые не связаны с воспалениями, простудами и вирусами, потому что о них школьники что-то знают и сталкиваются с ними часто. Учебный план на ближайшие пару лет сейчас находится в стадии разработки.

Также в проекте предусмотрено проведение областного конкурса видеороликов "Медлить нельзя!". Школьники могут снять небольшой ролик на тему "Признаки жизнеугрожающих состояний" и представить его на конкурсе, который будет продолжаться до 27 октября. Снимать ролик можно с одноклассниками, родственниками и преподавателями.





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