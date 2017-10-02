Акция "Хорошая память – активное долголетие" состоится сегодня в Сыктывкаре

Сегодня в Доме дружбы народов Коми пройдет акция "Хорошая память – активное долголетие", которую посвятят Дню пожилых людей, а также Году добрых дел. На мероприятие приглашаются все желающие, хотя больший интерес тема вызовет у людей пенсионного и предпенсионного возраста.



Перед зрителями выступит врач невролог и паркинсонолог, руководящий Центром нейродегенеративных заболеваний И. Милюхина. Она приедет из Санкт-Петербурга, чтобы прочитать лекцию "Здоровый образ жизни – залог здоровой памяти".



Специалисты этого центра предложат участникам акции тестирование на предмет выявления проблем с памятью, будут консультировать всех желающих на предмет поддержания памяти.



Пожилых людей проблемы с памятью интересует в первую очередь, так как с годами она лучше не становится, а иногда вспомнить какую-то простую деталь бывает очень сложно. Специалисты расскажут, как можно тренировать состояние памяти, как общаться с человеком, у которого проблемы с памятью или нарушения когнитивных функций, что можно сделать, чтобы обезопасить быт человека с плохой памятью (например, чтобы он не поставил кастрюлю на газ, и не пошел спать), на что обратить внимание, чтобы вовремя выявить, или предупредить развитие когнитивных нарушений.



Также желающие смогут пройти такие обследования: экспресс-оценка работы сердца (кардиовизор), измерение содержания оксида углерода, определение индекса массы тела, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию терапевта. Все обследования будут проводиться бесплатно, а для прохождения потребуется наличие паспорта и полиса медицинского страхования.



Также на базе врачебно-физкультурного диспансера Коми работает Семейная школа профилактики когнитивных нарушений, тоже бесплатная.