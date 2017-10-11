Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

Запланировано открытие службы милосердия "Формула Добра" на территории НАО. Волонтеры и сотрудники службы в ее рамках будут оказывать помощь лежачим больным, одиноким, находящимся в стационаре. Эта работа не будет требовать специальной медицинской подготовки и соответствующих знаний. Руководитель Красного Креста С. Хатанзейская отметила, что проект реализуется с помощью грантовой поддержки округа и на деньги добровольных пожертвований. На них будут приобретать средства для гигиенического ухода, а волонтеров научат кормить и ухаживать за лежачими больными.



Для всех участников проекта подготовят специальные брошюры с рекомендациями по уходу за тяжелобольными и особому уходу за больными пожилыми людьми на дому. В будущем добровольцы смогут помогать не только в стационаре. Например, приводить больных на прием к врачу, собирать документы на оформление инвалидности и получение средств для реабилитации.



В этом году в Ненецком округе объявили Год Добра. По этой причине к проекту нужно привлечь молодежь, активных пенсионеров, неработающих граждан. Ненецкое отделение сформировало план работы службы, график обучения добровольцев.



На сегодняшний день добровольными помощниками уже стали 10 человек. Они должны оказывать помощь нуждающимся в свое свободное время. Служба милосердия планирует работать с ветеранами, пенсионерами и детьми, а также семьями в трудной жизненной ситуации.



В окружной больнице инициативу Красного Креста поддержали. Главврач учреждения А. Дедов считает, что волонтеры смогут пациентам обеспечить уход в условиях стационара, не регламентированный нормами медпомощи. К примеру, покупать больным продукты, разрешенные врачом, газеты, средства ухода, отправлять письма.

