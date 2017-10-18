Отряд врачей из Центральной поликлиники Заполярного района прилетел в п. Усть-Кара на побережье Карского моря

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 18.10.2017

Медицинский десант пробудет здесь до 20 октября. В его составе приехали психиатр-нарколог, хирург, офтальмолог, лор, невролог, стоматолог, гинеколог, врач УЗИ, педиатр. Все они призваны облегчить людям не только лечение, но и выдать заключения на получение водительских удостоверений, справок на владение оружием, провести диспансеризацию.

20-24 ноября расширенная бригада из врачей приедет работать в Амдерме, а в декабре медики обследуют оленеводов п. Каратайка и СПК "Дружба народов" в рамках проекта "Красный чум". Традиционно работать врачи будут 10 дней. В составе медотряда будут терапевт, педиатр, хирург-травматолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, отоларинголог, врач УЗИ, психиатр-нарколог, стоматолог.

Во время "Красного чума" люди могут пройти флюорографию, ультразвуковую диагностику, измерить давление, сделать электрокардиограмму, а оленеводы получат аптечки для первой медицинской помощи.

Напомним, что "Красный чум" – проект, который реализуется в НАО ежегодно с 2008 г при поддержке окружных властей, медицинских учреждений, компаний-недропользователей. Оленеводы и их семьи получают квалифицированную медпомощь, проходят диспансеризацию.

За годы работы проекта обследованы 5 тыс. жителей округа, среди которых и жители отдаленных поселков.

Плановое обследование населения из отдаленных поселков пройдет позже. Сейчас формируется график, по которому медработники будут в следующем году приезжать в отдельные поселки. Со следующего года в приоритете будет бригадный метод, и врачи будут летать группами.

Для обеспечения узкопрофильной врачебной помощью отдаленных сел из бюджета НАО на транспортные расходы выделено 28 млн руб. в этом году, в прошлом эта сумма была значительно меньше - 18,5 млн руб. Увеличение затрат объясняется увеличением количества полетов и подорожанием авиационных услуг. В 2018 г на эти цели заложено 20 млн руб., но почему меньше, чем в этом году, остается неясно.





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