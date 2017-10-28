В НАО вводят электронную запись к врачам на две недели вперед

Медорганизации Ненецкого округа обязаны систематизировать поступление информации о приеме врачей НАО на Портал госуслуг. Такая задача поставлена на ближайшее время. Соответствующее поручение дал руководителям медучреждений глава Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения С. Свиридов. Для жителей НАО запись к врачам должна стать доступна в течении 2 недель и будет обновляться по профилям в единый день.



Сейчас медорганизации выкладывают запись к врачу в разные дни и на разный период, который иногда варьирует в пределах от 3 дней до 1 месяца. Пациенты вынуждены чаще обращаться в колл-цент для уточнения информации.



Первой медорганизацией региона, которая свой график записи отрегулировала, стала окружная стоматологическая поликлиника. Раньше пациенты записывались на прием на неделю вперед, а сейчас на портале выложили графики стоматологов на 2 недели вперед. Обновляется информация по пятницам. Остальные поликлиники проведут организационную работу с врачами, уточнят график поступления на портал информации.



Электронная услуга записи к врачу с каждым днем набирает популярность. Если в прошлом месяце ею воспользовались всего 30 человек, то в этом - 390. Электронный формат экономит время пациентов, медиков, упрощает работу регистратур, повышает качество оказания медуслуг.



Напомним, что записаться к врачу онлайн могут 22 тыс. жителей НАО, которые в настоящий момент зарегистрированы на портале.

На портале есть раздел "Мое здоровье", где содержаться конфиденциальная информация, защищенная от посторонних. Здесь хранятся личные данные, история записей, а в скором времени с помощью личного кабинета можно будет вызывать врачей на дом. В личном кабинете онлайн можно увидеть всю информацию о посещениях врачей, оказанных ими медуслугах в любом учреждении здравоохранения России.

