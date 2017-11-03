Центр гидрореабилтации откроется в Архангельске
В регионе он будет первым. Его деятельность будет касаться реабилитации и обучения плаванию детей с ДЦП, задержкой речевого, интеллектуального, психического развития, с проблемами зрения и слуха, расстройством артистического спектра, людей с травмами опорно-двигательного аппарата.
75% работ по строительству выполнено, а дальнейшее строительство зависит только от соблюдения графика и вовремя полученной спонсорской помощи.
Авторы проекта – Я. Антонова и А. Соколова, имеющие профильное образование и прошедшие обучение сертифицированным методикам преподавания. Александра пишет диссертацию по гидрореабилитации.
Изначально Яна занималась со своим ребенком, а позже сфера настолько ее заинтересовала, что она решила помогать всем нуждающимся детям, и особенно тем, чьи родители не имеют возможность отправиться на реабилитацию в другие регионы.
С Александрой она познакомилась позже, когда девушка вынуждена была уйти из профессионально спорта по причине травм. Она занималась долгое время плаваньем, была участницей и призером многих международных соревнований, в том числе чемпионатов Европы и мира. Александра уже с детьми работала, поэтому объединив два опыта, девушки решили создать центр адаптивного плавания и здоровья. В регионе эта идея нашла поддержку, потому что аналогов ей поблизости нет.
Гидрореабилитация – это комплекс индивидуальных занятий, разработанных с учетом болезни, и обучение плаванию. В Корпорации развития региона пояснили, что в Архангельске у родителей больных детей появится возможность пройти программу реабилитации, чего раньше сделать было невозможно. Это ускорит процесс выздоровления детей после получения физических травм.
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