Программу "Арктический доктор" одобрил В. Путин

Мурманская область >> Медицина >> 05.11.2017

Рабочая встреча В. Путина и губернатора Мурманской области М. Ковтун прошла в обсуждении вопросов, касающихся социального и экономического положения в регионе. Недостаток врачей в области заставляет искать новые пути привлечения специалистов. Ковтун предложила для реализации новую программу под названием "Арктический доктор". Эта инициатива нашла поддержку президента, который распорядился доработать и обсудить проект с Минздравом и Минфином.

Губернатор рассказала президенту о реализации программы "Земский доктор", которая на Севере практически не работает. В Мурманскую область приехали всего 29 врачей, так как специалисты едут на Север, а тем более в сельскую местность, с большой неохотой. "Арктический доктор" предлагает медикам заключить контракт на 5 лет и получать помощь 2 млн руб., из которых 500 тыс. будут выдавать сразу, через 1 год – еще 500 тыс., и 1 млн руб. на пятый год контракта. Напомним, что "Земской доктор" предлагает врачам 1 млн руб.

М. Ковтун уверила, что "Арктический доктор" за 10 лет позволит привлечь в Мурманскую область около 650 докторов. Также программа может быть использована другим северными районами. Финансирование проекта состоит 1,2 млрд руб., из которых 500 млн руб. готова выделить Мурманская область. Предполагается, что остальная сумма будет предоставлена из бюджета федерации.

"Арктический доктор" с его системой поощрения станет стимулом для приезда докторов на Север, потому что зарплата здесь выше, но условия сложнее. Расчет делается на то, что врач, проработав на сельском Севере не менее 5 лет, чтобы полностью получить выплату, за это время привыкнет и решит остаться здесь на ПМЖ. М. Ковтун уверена, что от таких денег мало кто захочет отказываться.





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