В Вологде отрегулируют цены на лекарственные препараты

Вопрос создания единой аптечной сети региона обсудили на оперативном совещании у губернатора Вологодской области.



В 2014 г. губернатор принял решение создать государственную аптечную сеть, которая бы объединила муниципальные фармацевтические предприятия для обеспечения доступности лекарств с низкими ценами и обеспечения бесплатными препаратами разных категорий населения. Сейчас региональная сеть состоит из 111 аптек, которые располагаются во всех районах Вологодской области, в том числе в Череповце. Это помогает избежать конкуренции и спекуляций в аптечной среде.

Госпредприятие "Фармация" напрямую подчиняется правительству региона и имеет лицензию на розничную и оптовую фармацевтическую деятельность.



Начальник Департамента здравоохранения региона И. Маклаков рассказал, что во всех розничных подразделениях аптек, входящих в региональную сеть, по постановлению губернатора, цены одинаковые, и фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе. Не имеет значения большая это аптека, небольшой аптечный пункт при поликлинике или ФАП, цены должны быть одинаковые. В противном случае покупатели могут жаловаться в профильное ведомство.



Региональная аптечная сеть входит сразу в несколько соцпроектов: "Карта Забота", "ЖелДорПроф", "Согаз-мед". Они реализуются по всей области. В текущем году скидки по этим социальным проектам составили 19 млн руб. Эта цифра выглядит внушительно, хотя на самом деле дает незначительные скидки на лекарственные препараты. Она получилась такой высокой за счет количества участвующих в программах людей. В планах "Фармации" по развитию аптечной сети наращивание оборота продукции, регулирование ценовой политики, продолжение использования имеющихся площадей в совместных проектах с медорганизациями.