В Вологде отрегулируют цены на лекарственные препараты

Вологодская область >> Медицина >> 09.11.2017

Вопрос создания единой аптечной сети региона обсудили на оперативном совещании у губернатора Вологодской области.

В 2014 г. губернатор принял решение создать государственную аптечную сеть, которая бы объединила муниципальные фармацевтические предприятия для обеспечения доступности лекарств с низкими ценами и обеспечения бесплатными препаратами разных категорий населения. Сейчас региональная сеть состоит из 111 аптек, которые располагаются во всех районах Вологодской области, в том числе в Череповце. Это помогает избежать конкуренции и спекуляций в аптечной среде.
Госпредприятие "Фармация" напрямую подчиняется правительству региона и имеет лицензию на розничную и оптовую фармацевтическую деятельность.

Начальник Департамента здравоохранения региона И. Маклаков рассказал, что во всех розничных подразделениях аптек, входящих в региональную сеть, по постановлению губернатора, цены одинаковые, и фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе. Не имеет значения большая это аптека, небольшой аптечный пункт при поликлинике или ФАП, цены должны быть одинаковые. В противном случае покупатели могут жаловаться в профильное ведомство.

Региональная аптечная сеть входит сразу в несколько соцпроектов: "Карта Забота", "ЖелДорПроф", "Согаз-мед". Они реализуются по всей области. В текущем году скидки по этим социальным проектам составили 19 млн руб. Эта цифра выглядит внушительно, хотя на самом деле дает незначительные скидки на лекарственные препараты. Она получилась такой высокой за счет количества участвующих в программах людей. В планах "Фармации" по развитию аптечной сети наращивание оборота продукции, регулирование ценовой политики, продолжение использования имеющихся площадей в совместных проектах с медорганизациями.





Рекомендуем по теме:

Глава Вологды О. Кувшинников побывал на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

МТС обеспечила 86 тыс. жителей Архангельской области 4G-интернетом

Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.

Вологодская область разрабатывает новую методику обращения с отходами


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Воркута нуждается в новых шахтах

25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы

Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета