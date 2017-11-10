Власти НАО дали местным жителям возможность лечиться за пределами округа

Теперь это можно сделать за счет бюджета региона, но только для определенных категорий пациентов. В первую очередь в этот список вошли страдающие сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, дети-инвалиды, несовершеннолетние 4 и 5-ой групп здоровья, беременные, получающие лечение, не входящее в госгарантии.



Изменения были приняты на заседании Администрации НАО и вступили в силу. Подобная мера соцподдержки будет оплачиваться при наличии направления лечащего врача.



Инициативу проработал Департамент здравоохранения с целью обеспечения спецпомощью отдельных групп населения.



В профильном ведомстве считают, что это очередной шаг властей округа к улучшению демографических показателей. Среди других мер в этом направлении можно назвать расширение количества льготников по лекарственному обеспечению, проработка программы раннего выявления злокачественных опухолей.



С 2017 г граждане, перенесшие инсульт или инфаркт, нуждающиеся в длительном лечении, также стали входить в список окружных льготников по обеспечению медпрепаратами. Готовится к реализации еще одна программа, по которой жители региона старше 30 лет, а это около 25 тыс. человек, смогут 1 раз в год сдать анализ кровь на онкомаркеры.



За 9 месяцев 2017 г показатели смертности в НАО снизились на 1,3%. Среди основных причин смертности значатся внешние причины, заболевания сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания.



Но Ненецкий округ остается в числе регионов с рождаемостью, существенно превышающей смертность, но это, скорее, за счет небольшой численности населения НАО и неимения возможности проводить разнообразный досуг.



С начала года в регионе родилось 513 младенцев.