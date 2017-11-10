Власти НАО дали местным жителям возможность лечиться за пределами округа
Теперь это можно сделать за счет бюджета региона, но только для определенных категорий пациентов. В первую очередь в этот список вошли страдающие сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, дети-инвалиды, несовершеннолетние 4 и 5-ой групп здоровья, беременные, получающие лечение, не входящее в госгарантии.
Изменения были приняты на заседании Администрации НАО и вступили в силу. Подобная мера соцподдержки будет оплачиваться при наличии направления лечащего врача.
Инициативу проработал Департамент здравоохранения с целью обеспечения спецпомощью отдельных групп населения.
В профильном ведомстве считают, что это очередной шаг властей округа к улучшению демографических показателей. Среди других мер в этом направлении можно назвать расширение количества льготников по лекарственному обеспечению, проработка программы раннего выявления злокачественных опухолей.
С 2017 г граждане, перенесшие инсульт или инфаркт, нуждающиеся в длительном лечении, также стали входить в список окружных льготников по обеспечению медпрепаратами. Готовится к реализации еще одна программа, по которой жители региона старше 30 лет, а это около 25 тыс. человек, смогут 1 раз в год сдать анализ кровь на онкомаркеры.
За 9 месяцев 2017 г показатели смертности в НАО снизились на 1,3%. Среди основных причин смертности значатся внешние причины, заболевания сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания.
Но Ненецкий округ остается в числе регионов с рождаемостью, существенно превышающей смертность, но это, скорее, за счет небольшой численности населения НАО и неимения возможности проводить разнообразный досуг.
С начала года в регионе родилось 513 младенцев.
Рекомендуем по теме:
Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет
Воркута нуждается в новых шахтах
25 безработных переподготовит центр занятости НАО
Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии
Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?
Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы
Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли