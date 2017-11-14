Электронные сигареты стали частью молодежной культуры Архангельска

Сейчас вэйперы используют везде, в том числе в общественных местах, где курить запрещено. Они не попадают под закон о запрете курения, поэтому распространяются все быстрее.



В июне депутаты Архангельского облсобрания предложили приравнять вэйперы и сигареты. Сделать это нужно для вступления в силу норм административного кодекса, которые регламентируют электронные сигареты, в том числе запрет их продажи несовершеннолетним. Подобное предложение выдвинули и депутаты Госдумы.



Вэйперы и их влияние на организм еще не изучены. И их изучать не очень торопятся, так как они приносят огромную прибыль свои изобретателям и производителям. Тем не менее, вреда от них не меньше, чем от обычных сигарет. Например, при нагревании трубки до определенной высокой температуры выделяются формальдегиды, а в жидкости содержатся соли тяжелых металлов и химические ароматизаторы. Аллергия – это самое меньшее, чем может грозить такое курение. В том, что их нельзя продавать несовершеннолетним, уверены все.



В "Бритиш Американ Тобакко" считают свою продукцию нового поколения хорошим рыночным сегментом и разрабатывают разные виды такой продукции, начиная от устройств для нагревания табака и до медицинских ингаляторов и электронных сигарет. Компания будет прибегать к разным уловкам, лишь бы ее продукция продавалась.



В Архангельске вэйперы курят по разным причинам. Кто-то хочет избавиться от никотиновой зависимости сигарет, на которые уходит слишком много денег. Кому-то просто интересно попробовать что-то новое, тем более что оно не воняет табаком, а пахнет цветами и фруктами. Но в городе намерены бороться и с этим злом, как и с алкоголем, который по-прежнему считается врагом здоровья №1 не только в северных регионах России.

