ФАП за 9 млн руб. открылся в селе Варзуга

Мурманская область >> Медицина >> 27.11.2017

Замгубернатора Мурманской области И. Погребняк, министр здравоохранения В. Перетрухин, глава Терского района Г. Попов побывали на открытии фельдшерско-акушерского пункта в с. Варзуга. Его строительство реализовано за счет денег регионального бюджета по проекту развития здравоохранения. Стоимость ФАП, вместе с аппаратурой и мебелью, составила 9 млн руб.

ФАП оснащен новым современным оборудованием, инвентарем, мебелью. В нем есть кабинет для осмотра, служебные и бытовые помещения, комнаты для персонала, жилые помещения. Есть место для ожидания пациентов, складские помещения для хранения медикаментов. Пункт постарались оснастить только современным оборудованием, поэтому фаршу ФАП могут позавидовать даже некоторые городские больницы.

Открытие нового объекта здравоохранения избавит местных жителей от частого посещения городских больниц и поликлиник, первую помощь всегда можно будет получить на месте. Кроме того, сюда смогут обращаться жители близлежащих деревень и сел, которым также не будет нужды ехать в город. Сейчас, когда наступает зима, и дороги периодически будет заметать снегом, это очень хорошая новость.

Замгубернатора И. Погребняк отметила, что сделан большой шаг в области налаживания работы здравоохранения в Мурманской области. Это первый за многие годы случай строительства в регионе современного ФАП, отвечающего необходимым требованиям, что стало возможным благодаря усилиям правительства региона, администрации села, строителям. Начнет работу пункт только после получения необходимых разрешительных документов.

В 2018 г начнется строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаваньга, а до конце этого года сдадут в эксплуатацию ФАП в с. Чапома.





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