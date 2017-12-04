Ученые Сыктывкара получат 300 млн руб. гранта

Республика Коми >> Медицина >> 04.12.2017

Они представили проект реабилитации парализованных, который получил признание экспертной коллегии центра "Сколково".
Внешне комплекс напоминает устройство для восполнения утраченных функций. Оно усиливает силы мышц, расширяет амплитуду движений за счет каркаса и во многом повторяет биомеханику человека.

Работа над проектом началась в 2015 г. Сначала ученые рассмотрели результаты исследования способов восстановления людей, у которых были проблемы с опорно-двигательной системой методом локомоторной терапии и одновременного воздействия магнитной стимуляции. Научный эксперимент завершился весной, а его результаты показали, что комплекс, над которым они работали, помогает парализованным людям. Ученые ознакомились с зарубежным и российским рынками, попытались понять, насколько этот комплекс будет востребованным. Производство комплекса может быть поставлено на поток и точно станет популярным. Соглашения с потенциальным поставщиком материалов и комплектующих уже заключены.

После завершения исследования, подготовки документации, в июле этого года была подана заявка в инновационный центр "Сколково" на соискание статуса резидента и получение грантовой поддержки. В августе заявка прошла экспертную коллегию Фонда, в результате чего 5 международных экспертов заявку признали перспективной, поставив высокие баллы по показателям конкурентного преимущества решения, потенциала коммерциализации, возможности реализации, не противоречие основополагающим принципам науки, достаточного научного, индустриального и предпринимательского опыта.

Бюджет проекта медицинского роботизированного комплекса реабилитации 500 млн руб., из которых финансовая поддержка от "Сколково" - 300 млн руб. в виде гранта.





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