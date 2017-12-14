В Мурманске повысят тарифы на медпомощь

Мурманская область >> Медицина >> 14.12.2017

В областной Думе региона прошло заседание комитета по соцполитике и охране здоровья, которое провела Н. Максимова. Депутаты обсудили некоторые проекты региональной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи жителям Мурманской области. Также в обсуждении коснулись  бюджета Территориального фонда обязательного медстрахования на предстоящий год и плановый период 2019-2020 гг. во втором чтении.

В 2018 г доходы ТФОМС по представленному законопроекту, до 16,7 млрд руб. вырастут, что на 2,8 млрд руб. больше, чем в этом году. 

В области на 20% повысят тариф на бесплатную медпомощь. Эти тарифы фонда включают расходы медицинского учреждения на зарплату персоналу, на услуги ЖКХ, лекарственное обеспечение, медоборудование и мн. др. Это повышение с точки зрения самих медиков, значительное, хотя есть опасения, что и этих денег будет недостаточно. По этой причине подготовлено обращение на имя губернатора Мурманской области М. Ковтун с просьбой рассмотреть возможность увеличения бюджетных обязательств на эти цели.

Также депутаты предложили ТФОМС компенсировать расходы по налоговым отчислениям на имущество областным медучреждениям, финансирующимся за счет денег обязательного медстрахования. Это серьезные расходы для больниц, которые можно было бы направить на закупку лекарств и нового оборудования.

Итогом обсуждения стала поддержка законопроекта и рекомендация парламенту региона принять его во 2-ом чтении и окончательной редакции. Те, кого эти поправки коснуться непосредственно, пока воздерживаются от комментариев, а многие реально не понимают, чем это для них может закончиться, поскольку финансирование всегда было самым "больным" вопросом в области медицины.





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