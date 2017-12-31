В Коми появилось медоборудование Philips Allura Xper FD20

Республика Коми >> Медицина >> 31.12.2017

В клинической больнице Коми собралась делегация по случаю покупки новейшего высококлассного медоборудования. Посмотреть на него пришли представителями администрации во главе с С. Гапликовым. Также присутствовали министр здравоохранения республики Д. Березин, главврач больницы Р. Абакаров, руководитель Минобразования Н. Михальченкова, архиепископ Питирим.

Такое внимание со стороны властей было вызвано уникальностью полученной техники - ангиографического комплекса, который находится в кабинете рентген-хирургии. Комплекс обладает встроенной УЗИ-системой Philips Allura Xper FD20 экспертного класса, и аналогов ему нет в Северо-Западном федеральном округе. Оборудование позволит вывести малоинвазивные операции на новый уровень, что снизит риск осложнений при проведении операций у пациентов с сахарным диабетом. Больным на начальных стадиях гангрены можно будет оказать доступное лечение, не лишая конечностей.

Ангиографический комплекс и УЗИ-система Philips Allura Xper FD20 приобретены на деньги республиканского бюджета в рамках государственной программы развития сосудистых центров. На это было заложено 100 млн руб., но благодаря грамотно составленному техзаданию, удалось сделать покупку за 58 млн руб. На торги были заявлены 4 компании, благодаря чему в процессе конкурса цену удалось снизить. Теперь главное, чтобы это не пошло в ущерб оборудованию, его возможностям.

Оборудование позволяет делать малоинвазивные операции пациентам с сахарным диабетом и инсультом при осложнениях, чего раньше было сделать невозможно. Напомним, что программа развития сосудистых центров в Коми стала первой внедренной. Она включает кроме закупки ангиографов для Воркуты и Сыктывкара, покупку томографа для Инты, что будет сделано в 2018 г.





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