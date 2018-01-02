Сыктывкарские медики трудились всю новогоднюю ночь

Замглавврача станции скорой помощи Сыктывкара Л. Волков рассказал, что последний вызов 2017 г поступил в 23:56, а первый 2018 г - в 00:02. В общем, регистрировалось по 12 вызовов в час, хотя в первый час года их было 17.



В Кировском парке, где веселился народ, не обошлось без алкогольных отравлений и травм, полученных по их причине, а после 01:00 число таких обращений подошло к 100%. В целом новогодняя ночь выдалась напряженной, и это нормально для любого празднования, когда люди много выпивают, особенно на улице, а потом заходят в дом. В это время на ночное дежурство заступила 21 бригада, 16 бригад дежурили в Сыктывкаре, 5 – в Эжвинском районе.



Всего за ночь, до 6:00, поступило 67 вызовов, и по сравнению с прошлыми годами, это не так много. Вызовов к людям с серьезными заболеваниями или травмами было мало, но отравившихся алкоголем было много. Были и другие вызовы. Например, первый вызов был для мальчика, который объелся сладостей и покрылся красной сыпью. Затем к мужчине, лежащему на остановке, который от медицинской помощи отказался. А третий вызов был действительно серьезным – к пациенту с обострением сахарного диабета.



Также были звонки от потерявшегося и замершего в лесу молодого человека, об обнаруженном возле елки свертке непонятного содержания, от искавшей общения женщины-алкоголички. Были случаи, когда врачам скорой помощи не открывали двери или к моменту прибытия отказывались под помощи.



Медики отметили удивительную тенденцию – в новогоднюю ночь не было ни одно вызова от беременных женщин, но после 8:00 сразу трое решили рожать.



В целом новогоднюю ночь для бригады скорой помощи можно считать спокойной, хотя бы потому что смертельных случаев не было, а это уже оптимизм.