374 жителя Вологодской области ВИЧ-инфецированы

Вологодская область >> Медицина >> 05.01.2018

Из 374 человек 131 заболевший из Вологды. Годом ранее ВИЧ-инфекцией было заражено в 2 раза меньше людей - 62.

Также отмечается рост инфицирования в Череповце: в прошлом году там зарегистрировано 127 случаев (в 2016 г - 105 случаев), в итоге в области рост заболеваемости составил 45%. На этот показатель большое влияние оказывают потребители психоактивных веществ: спайсов и солей, поскольку половина новых случаев приходится на эту категорию. 48% заболевших инфекцию получили половым путем, в 4 случаях вирус достался ребенку от матери.

Эпидемиологи отмечают, что чаще всего заражаются ВИЧ в возрасте 31 - 39 лет, на которых приходится 40% всех зараженных. 25% новых случаев приходится на вологжан старше 40 лет, и еще 25% – на молодых людей в возрасте 25 - 30 лет. 25 вологжан заразились в юном возрасте 18 - 25 лет.

Также врачи отмечают, что ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью проституток и наркоманов, как это считалось ранее. 31% случаев заражения зарегистрирован среди благополучных работающих вологжан. Также раньше считалось, что самые незащищенные и неопытные молодые люди – школьники старших классов и студенты – имеют больше шансов заразиться ВИЧ, поскольку недостаточно проинформированы о болезни, способах ею заразиться и профилактике. Теперь статистика показывает, что чаще всего заражаются опытные взрослые люди, которые владеют большой базой информации, тем не менее, не могут себя уберечь от "чумы 20-го века".

В этой связи в Вологодской области постараются усилить меры профилактики борьбы со СПИДом, на что власти обещают выделить финансирование. Акцент сделают на самой подверженной заболеваемости группе риска - не тех, кому за 30, но и о студентах и школьниках не забудут.





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