Первый в Архангельске перинатальный центр начнет работу в марте

Архангельская область >> Медицина >> 12.01.2018

Губернатор Архангельской области И. Орлов рассказал, что перинатальный центр будет вмещать 130 мест. Он строится по утвержденной еще в декабре 2013 г программе и обойдется в 2,81 млрд руб., с учетом закупки автомобилей для скорой помощи и медоборудования. В центре будут лежать женщин с риском осложнений при родах.

Ориентировочное время открытия центра – первая половина марта. Он уже полностью достроен и готов для ввода в эксплуатацию. До конца февраля он будет полностью оборудован.

Напомним, что сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносились, в настоящий момент отставание от первоначальных сроков составляет почти год. На объекте работают 198 человек, которые выполняют монтажные, вентиляционные работы, устанавливают крупное и спецоборудование.

Перинатальный центр будет вмещать 11 тыс. 700 единиц оборудования. 90% этой техники уже на складах региона. Медоборудование постепенно устанавливается, тестируется, а в феврале будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Пакет документов для этого готовится, но так как это процесс сложный и длительный, срок взяли с запасом, и при благоприятном сценарии разрешение будет готово в ближайшие несколько недель, т. е. уже в этом месяце.

Справка. Центр строится по федеральной программе, которая призвана создать условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи мамам и их детям. Она должна повлиять на снижение материнской и младенческой смертности. В программе предусмотрено строительство в 2013-2016 гг. 32 перинатальных центров в регионах, 30 из которых остро нуждающиеся в подобных медучреждениях.

Участники программы - Фонд обязательного медстрахования, региональные органы исполнительной власти, "Ростех" - заказчик проектирования и строительства. Финансирование  осуществляется на средства  фонда и региональных бюджетов.





Рекомендуем по теме:

Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске будут строить студенты

Северодвинск как судоремонтный город будет обеспечен работой до 2020 г.

В Архангельске сдадут несколько соцдомов для переселенцев из аварийных домов и ветеранов ВОв

В Архангельск прибыли представители итальянского благотворительного фонда "Помогите спасти детей"

В Вытеге к Новому году откроют кадетскую школу

Минсоцзащиты и центр занятости Петрозаводска готовят новых кадров по новой программе


В Апатитах набирает популярность Галерея ледовых скульптур

Торговля на Форекс: использование двух скользящих

Книгу "Цирк в Архангельске: первые сто лет" презентовали в Архангельске

В Мурманске повысят тарифы на медпомощь

Новогодний старт "Бенгальские огни" был дан в Череповце

"Снежная деревня" и "Галерея ледяных скульптур"открылись в Мурманской области

В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета