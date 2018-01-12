Первый в Архангельске перинатальный центр начнет работу в марте

Губернатор Архангельской области И. Орлов рассказал, что перинатальный центр будет вмещать 130 мест. Он строится по утвержденной еще в декабре 2013 г программе и обойдется в 2,81 млрд руб., с учетом закупки автомобилей для скорой помощи и медоборудования. В центре будут лежать женщин с риском осложнений при родах.



Ориентировочное время открытия центра – первая половина марта. Он уже полностью достроен и готов для ввода в эксплуатацию. До конца февраля он будет полностью оборудован.



Напомним, что сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносились, в настоящий момент отставание от первоначальных сроков составляет почти год. На объекте работают 198 человек, которые выполняют монтажные, вентиляционные работы, устанавливают крупное и спецоборудование.



Перинатальный центр будет вмещать 11 тыс. 700 единиц оборудования. 90% этой техники уже на складах региона. Медоборудование постепенно устанавливается, тестируется, а в феврале будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Пакет документов для этого готовится, но так как это процесс сложный и длительный, срок взяли с запасом, и при благоприятном сценарии разрешение будет готово в ближайшие несколько недель, т. е. уже в этом месяце.



Справка. Центр строится по федеральной программе, которая призвана создать условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи мамам и их детям. Она должна повлиять на снижение материнской и младенческой смертности. В программе предусмотрено строительство в 2013-2016 гг. 32 перинатальных центров в регионах, 30 из которых остро нуждающиеся в подобных медучреждениях.



Участники программы - Фонд обязательного медстрахования, региональные органы исполнительной власти, "Ростех" - заказчик проектирования и строительства. Финансирование осуществляется на средства фонда и региональных бюджетов.

