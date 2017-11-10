Заболеваемости ОРВИ в НАО достигла эпидемического порога

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 23.01.2018

Заболевших гриппом и ОРВИ по Ненецкому округу за третью неделю января - 529. Наблюдается рост заболеваемости вирусной инфекцией почти на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Случаев заболеваемости гриппом не зарегистрировано, но количество заболевших ОРВИ растет.

Показатель заболеваемости составил 120,4 на каждые 10 тыс. человек, что выше эпидемического недельного порога на 19,8%. Болеют в основном дети в коллективах и в возрасте 3 -14 лет. По этой причине уже закрыты детские сады в п. Индига и Щелино.

В столице НАО и п. Искателей заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 8,1% - 91,6 на 10 тыс. человек.

Проведенный мониторинг показал, что циркуляция респираторных вирусов в январе увеличилась по свей России. Но это не вирусы гриппозной этиологии, а вирусы РС – 30%, аденовирусы – 17% и вирусы парагриппа – 16%.

Проведенные исследования не обнаружили генетических мутаций вируса гриппа, что несколько успокаивает. Вирусы  полностью совпадают с вакцинным штаммом, которые находятся в составе противогриппозных прививок.

В управлении Роспотребнадзора по НАО напоминают, что грипп по-прежнему является самым серьезным среди всех острых респираторных заболеваний по причине осложнений, которые он может дать. Осложнения гриппа проявляются чаще всего в острой пневмонии, с отеками легких, отитах, а в некоторых случаях заболевшие полностью теряют слух. Грипп уменьшает способность организма сопротивляться другим бактериальным и вирусным инфекциям, на его фоне могут быть осложнения, приводящие к инвалидизации и даже к смерти пациента.

22 января - 5 февраля Управление Роспотребнадзора по НАО совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводит "горячую линию" для жителей региона по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.





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