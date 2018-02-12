В Коми в процессе диспансеризации обратят внимание на раннюю онкодиагностику

В этом году действуют новые правила диспансеризации, которые позволяют ускорить обследование и сконцентрировать внимание специалистов на ранней диагностике онко- и сердечно-сосудистых болезней.



Диспансеризацией называют обширный комплекс мероприятий, что направлены на обследование и диагностику базовых показателей здоровья. Этот комплексный осмотр, а также проведение анализов помогают выявить много болезней, которые провоцируют почти 70% смертей. Сюда относят и онкозаболевания, и сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, органов дыхания.



Взрослое население диспансеризируется раз в три года. Но есть и такие исследования, которые надо проводить чаще. Новые требования позволят выявлять серьезные болезни на ранних стадиях, а некоторые обследования будут делаться не раз в три года, а раз в два года.



Особое внимание к людям старше 75 лет. Они будут заполнять специальные анкеты, которые помогут выявить начальные признаки остеопороза и нарушения памяти. Еще одно нововведение – замена биохимии крови на анализ глюкозы и холестерина.



В прошлом году диспансеризацию а республике прошли 120 тысяч граждан. Среди найденных болезней все также лидируют заболевания кровообращения, сахарный диабет. Выявление болезни на начальной стадии дает все шансы на успешное ее лечение и полное восстановление организма.



В этом году многие категории граждан могут пройти диспансеризацию совершенно бесплатно. Нужно подходить по году рождения и обратиться с полисом страхования в поликлинику.