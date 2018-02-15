Доноры крови НАО теперь смогут получить оплату в течение 3 дней

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 15.02.2018

Руководитель Департамента здравоохранения С. Свиридов рассказал о порядке получения денежной компенсации донорами крови. Ранее к А. Цыбульскому с этим вопросам обращались жители округа, а тема стала предметом обсуждения на планерке с заместителями губернатора НАО и руководителями профильных ведомств.

Раньше деньги, положенные донору поле сдачи крови, выплачивались день в день в кассе и наличными, но в округе решили перейти на безналичный расчет. Это оказалось неудобно и непривычно, поэтому вызвало возмущение у доноров. Они привыкли получать деньги сразу, многие на это рассчитывали, а в результате были вынуждены ждать около 30 дней. В переходный период сроки выплаты увеличивались до месяца. С октября их постарались сократить до 3 дней.

Сейчас донор крови получает оплату в Финансово-расчетном центре, находящимся рядом с отделением переливания крови, в течение 3 дней. В соответствии с законодательством донор за каждую сдачу крови или ее компонентов получает из бюджета НАО стоимость обеда на 933 руб.

В округе 340 человек числятся постоянными донорами, 2/3 из них являются активными, т. е. сдающими кровь по 3 раза в год, а 1/3 находится в резерве. 153 человека входят в список почетных доноров, они сдавали кровь более 40 раз. Эти категории получают дополнительную государственную поддержку. Например, активные доноры НАО из казны округа получают единовременную выплату 1 тыс. руб. за каждую четвертую и последующую сдачу крови. Почетные доноры из федеральной казны получают ежегодно дополнительно 13 тыс. руб., из окружной - 3 тыс. руб. ежемесячно, т. е. 36 тыс. руб. в год.

Справка. При отсутствии медпротивопоказаний донором крови может стать любой совершеннолетний гражданин РФ с весом тела более 50 кг.





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