В медсанчасти "Северсталь" впервые провели закрытую операцию на плечевом суставе

Проведение таких операций стало возможным после введения в эксплуатацию оборудования для артроскопии.



Операция по артроскопической реконструкции плечевого сустава потребовалась девушке, занимавшееся длительное время волейболом. Впервые она почувствовала боль в правом плече несколько месяцев назад, и по результатам МРТ в плечевом суставе обнаружили повреждение, требующее оперативного вмешательства. Так девушка стала первым на Вологодчине пациентом, операцию которому делали без больших разрезов.



Технология малоинвазивных вмешательств позволяет проводить манипуляции в суставах через маленькие проколы. Артроскоп передает картинку происходящего на экран, а хирург с помощью специнструментов может восстановить структуру плечевого сустава.



Первую операцию проводил врач-травматолог-ортопед А. Соловьев, работающий в медсанчасти "Северсталь". Он отметил, что травма была серьезной - повреждение Банкарта и частичное повреждение головки бицепса. Лечить такую травму можно только современными методами, а именно артроскопией, позволяющей точно и грамотно диагностировать повреждение и сделать операцию с минимумом последствий. Период адаптации и восстановления после такой операции также гораздо меньше, чем при стандартной.



Справка. История артроскопии берет начало в 1912 г, когда датский доктор С. Нордентофт на конгрессе хирургов заявил, что подобная операция реальна. В 1920-х гг. артроскопией мениска занимался О. Бирхер, а в постоянное применение ее ввел японец М. Ватанабэ, который вместе с коллегами изобрел первый артроскоп. Сейчас артроскопия считается универсальной операцией, позволяющей оценивать состояние разных костей, заменять и удалять повреждённые ткани, восстанавливать суставы.