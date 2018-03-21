В медсанчасти "Северсталь" впервые провели закрытую операцию на плечевом суставе

Мурманская область >> Медицина >> 21.03.2018

Проведение таких операций стало возможным после введения в эксплуатацию оборудования для артроскопии. 

Операция по артроскопической реконструкции плечевого сустава потребовалась девушке, занимавшееся длительное время волейболом. Впервые она почувствовала боль в правом плече несколько месяцев назад, и по результатам МРТ в плечевом суставе обнаружили повреждение, требующее оперативного вмешательства. Так девушка стала первым на Вологодчине пациентом, операцию которому делали без больших разрезов.

Технология малоинвазивных вмешательств позволяет проводить манипуляции в суставах через маленькие проколы. Артроскоп передает картинку происходящего на экран, а хирург с помощью специнструментов может восстановить структуру плечевого сустава. 

Первую операцию проводил врач-травматолог-ортопед  А. Соловьев, работающий в медсанчасти "Северсталь". Он отметил, что травма была серьезной - повреждение Банкарта и частичное повреждение  головки бицепса. Лечить такую травму можно только современными методами, а именно артроскопией, позволяющей точно и грамотно диагностировать повреждение и сделать операцию с минимумом последствий. Период адаптации и восстановления после такой операции также гораздо меньше, чем при стандартной.

Справка. История артроскопии берет начало в 1912 г, когда датский доктор С. Нордентофт на конгрессе хирургов заявил, что подобная операция реальна. В 1920-х гг. артроскопией мениска занимался О. Бирхер, а в постоянное применение ее ввел японец М. Ватанабэ, который вместе с коллегами изобрел первый артроскоп. Сейчас артроскопия считается универсальной операцией, позволяющей оценивать состояние  разных костей, заменять и удалять повреждённые ткани, восстанавливать суставы.





Рекомендуем по теме:

1000 высокотехнологичных операций провели хирурги Вологды

В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер

В Архангельске проходит конференция онкологов

В Северодвинской медсанчасти появился новый компьютерный томограф

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций


Как провести стратификацию семян

Онлайн казино. Игра на деньги или бесплатно?

«Урок мужества» от активистов мурманского ОНФ

В Архангельске открылась выставка С. Дали

Удивительные преобразования Почты России в Коми

Необычный памятник женскому гардеробу в Сыктывкаре

Сыктывкарцы смело покоряют "Брейн-ринг"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета