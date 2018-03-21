В июле откроется новый ФАП в Минькино

Мурманская область >> Медицина >> 22.03.2018

Губернатор Мурманской области М. Ковтун посетила в рамках рабочего визита Кольский район, в том числе Минькино и Ура-губе. В Минькино она пообещала открыть летом фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а в Ура-Губе он уже работает с декабря прошлого года. Ранее амбулатория располагалась в здании 1956 г постройки, поэтому ФАП пришлось строить отдельно. Капремонт обошелся в 2 млн руб., в которые вошла закупка медоборудования и мебели. Реконструкцию провели за счет средств областной казны.

Также Ковтун посетила урагубскую школу и минькинскую коррекционную школу-интернат. В Ура-губе обучаются 46 школьников, открыта дошкольная группа для разновозрастных детей. В 2015 г по программе "Развитие образования в Кольском районе" на территории школы открыли хоккейный корт, а на деньги, выделенные областным и районным бюджетами, оснастили спортплощадку.

В минькинской школе открыта учебная автоплощадка, где в распоряжении школьников детские велосипеды и электромобили, интерактивный тренажер для вождения авто. Оборудовать класс помогали Минобрнауки Мурманской области, фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации и компания "КИА-Моторс".

Есть в сельских школах и свои плюсы. Например, в классах всего 7-10 человек, а значит, учитель может уделить внимание каждому, следить за их успеваемостью и т. д.

Для малых населенных пунктов важны услуги медиков в шаговой доступности. Сейчас идет повсеместное открытие фельдшерско-акушерских пунктов, чем в Мурманской области занимаются уже давно. Летом ФАП откроет двери в Минькино. В апреле там начнется монтаж оборудования, а муниципалитет обязался обустроить к ФАП тротуарную дорожку, мостик через ручей и построить небольшую автомобильную стоянку.





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