Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 23.03.2018

В НАО 22-23 ноября пройдет третья Международная научно-практическая конференция "Арктическая телемедицина". Мероприятие проводится в Нарьян-Маре раз в 2 года и нацелено на консолидацию усилии экспертного сообщества в поиске решений проблем обеспечения качества и доступности медицинской помощи на Крайнем Севере.

На научно-практическую конференцию приглашаются представители федеральных учреждений, ведомств, представители районов Арктической зоны, медицинских, научно-исследовательских и образовательных организаций, НКО, компаний-разработчиков  в области телемедицины и недропользователи.

Мероприятие соберет ведущих российских и зарубежных коллег для обсуждения телемедицины, электронного здравоохранения в арктической зоне. Здесь представят инновационные решения в сфере дистанционных медуслуг.

Напомним, что первая научно-практическая конференция прошла в ноябре 2014 г и собрала специалистов из Шотландии, Норвегии, российских регионов - Якутии, Югры, Архангельской области, Ненецкого округа.

Вторая  конференция проходила в 2016 г, и на нее приехали представители Башкортостана, Коми, Татарстана, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Томской областей, НАО, Ханты-Мансийского автономных округов, Санкт-Петербурга, Москвы, иностранные эксперты из Индии, Шотландии, Норвегии. Участники форума обсуждали международный опыт применения на практике телемедицинских технологий в отдаленных районах, законодательное обеспечение телемедицины, а также  ее возможности  в реализации специфических задач.

Вопросам телемедицины в Ненецком округе уделяется большое внимание, так как только ее методами можно наладить регулярную связь между пациентами и врачами, даже если они находятся в сотни километров друг от друга. Для отдаленных поселков это единственная возможность получить своевременную помощь, пройти диагностику, получить лечение.





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