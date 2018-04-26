В Поморье 7678 человека получили высокотехнологичную медпомощь в 2017 г

Архангельская область >> Медицина >> 26.04.2018

Министр здравоохранения Архангельска А. Карпунов отчитался о реализации госпрограммы по развитию здравоохранения в Архангельской области. Согласно приведенной статистике, в прошлом году высокотехнологичную помощь в Поморье получили на 8% больше людей, чем в 2016 г. 68% северян получают ее, не выезжая из региона, среди них 50% – в госучреждениях здравоохранения.

В прошлом году ввели новый вид ВМП - в Первой горбольнице им. Е. Волосевич впервые провели 3 операции по трансплантации родственной почки. По словам Карпунова, в 2018 г также сделана  операция по пересадке органов, и это одна из 8 запланированных на этот год. 

По подпрограмме совершенствования специализированной высокотехнологичной медпомощи приобретена ангиографическая установка для клинической больницы им. Е. Волосевич. Благодаря ей, проводится диагностика и лечебные операции: коронарная ангиопластика (стентирование суженных сосудов сердца), удаление тромбов, что очень повысило уровень оказания медпомощи в регионе.  

На подхвате у наземной медицины воздушная. Новый вертолет санитарной авиации Ми-8 оснащен современным медмодулем. Он уже выполнил 550 вылетов, на 22% больше, чем годом ранее. С его помощью эвакуировано 844 человека, среди которых более 230 детей (выше показателя 2016 г на 15%).

В непростых условиях Севера высокотехнологичная медпомощь имеет особое значение. Например, зимой, когда недоступны многие дороги, спасаться приходиться только с помощью авиации, и вертолетная санавиация целиком оправдывает возложенные на нее обязательства. Оснащение больниц региона также регулярно обновляется новейшим оборудованием и аппаратурой, которая позволяет оказывать более квалифицированную и качественную  помощь нуждающимся.





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