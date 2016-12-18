Ремонт онкодиспансера Мурманска завершится только осенью 2017 г.

В текущем году Мурманский областной онкодиспансер находится в стадии капитального ремонта. Завершить его планируют только в сентябре 2017 г., о чем сообщил замгубернатора Мурманской области И. Погребняк.



Пациентам в новых помещениях будет максимально комфортно. В отношении развития онкодиспансера, разработана новая концепция, которая нуждается в больших средствах на закупку радиологического оборудования нового поколения. С каждым годом число онкобольных растет, поэтому сделать их пребывание в диспансере нужно максимально удобным. Концепция будет полностью готова уже в феврале 2017 г., после чего ее представят экспертному совету и разработают программу развития. Только тогда можно будет поднимать вопрос финансирования.



На сегодняшний день в диспансере отремонтировали только кровлю, и подходит к завершению установка окон. Косметическим ремонтом здание не ограничится, потому что оно слишком ветхое и требует в первую очередь замены инженерных сетей. На будущий год в бюджете запланировано выделение средств на полный ремонт радиологического отделения. Химиотерапевтическое отделение уже отремонтировано и сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.



Онкологический диспансер рассчитан на 260 мест, его обслуживают около 80 врачей и среднего медперсонала, что можно назвать достаточным для учреждения. Работает оно с хирургией, поликлиникой, отделениями лучевой, химиотерапии и способно обслужить в день до 130 человек.



Справка. Количество пациентов, которые прошли курс лечения в прошлом году в онкодиспансере - 7,5 тыс. Сегодня поток пациентов полностью обеспечен лечением средствами лучевой терапии, находящимися в наличии. Диспансерная группа учреждения 19 тыс. человек.