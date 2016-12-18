Ремонт онкодиспансера Мурманска завершится только осенью 2017 г.

Мурманская область >> Медицина >> 18.12.2016

В текущем году Мурманский областной онкодиспансер находится в стадии капитального ремонта. Завершить его планируют только в сентябре 2017 г., о чем сообщил замгубернатора Мурманской области И. Погребняк.

Пациентам в новых помещениях будет максимально комфортно. В отношении развития онкодиспансера, разработана новая концепция, которая нуждается в больших средствах на закупку радиологического оборудования нового поколения. С каждым годом число онкобольных растет, поэтому сделать их пребывание в диспансере нужно максимально удобным. Концепция будет полностью готова уже в феврале 2017 г., после чего ее представят экспертному совету и разработают программу развития. Только тогда можно будет поднимать вопрос финансирования.

На сегодняшний день в диспансере отремонтировали только кровлю, и подходит к завершению установка окон. Косметическим ремонтом здание не ограничится, потому что оно слишком ветхое и требует в первую очередь замены инженерных сетей. На будущий год в бюджете запланировано выделение средств на полный ремонт радиологического отделения. Химиотерапевтическое отделение уже отремонтировано и сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Онкологический диспансер рассчитан на 260 мест, его обслуживают около 80 врачей и среднего медперсонала, что можно назвать достаточным для учреждения. Работает оно с хирургией, поликлиникой, отделениями лучевой, химиотерапии и способно обслужить в день до 130 человек.

Справка. Количество пациентов, которые прошли курс лечения в прошлом году в онкодиспансере - 7,5 тыс. Сегодня поток пациентов полностью обеспечен лечением средствами лучевой терапии, находящимися в наличии. Диспансерная группа учреждения 19 тыс. человек.





Рекомендуем по теме:

В г. Кандалакша долгострой в виде бассейна обещают сдать в феврале 2017 г.

Концепция благоустройства набережной Северной Двины в Архангельске признана недееспособной

В Мурманске определили победителей библиотечных проектов "Мурманск – столица Кольского Заполярья"

Мурманская область собирается переходить с мазута на альтернативные виды топлива

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.

В НАО к завершению подходит прививочная компания


Дональд Трамп может приехать в Архангельск

Экспозиция "Архипелаг" о Земле Франца-Иосифа открылась в Нарьян-Мар

В Онегу выпустили 100 тыс. мальков сига

Фестиваль "Берегиня-2016. Вместе в будущее!" пройдет в Северодвинске и Архангельске

В Архангельске состоится благотворительный турнир по игре в нарды

Бизнес-инкубатор Нарьян-Маре разыгрывает льготную аренду помещений под офис

В НАО выдали бесплатных лекарств льготным категориям населения на сумму 14,5 млн. руб.

Олений транспорт во времена ВОв стал предметом экспозиции Мурманского краеведческого музея

В Карелии будут производить комбикорм для форели

В Сыктывкаре решают проблему очередей в детскую стоматологию
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2016 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.