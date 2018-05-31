Областной перинатальный центр открылся в Архангельске

Архангельская область >> Медицина >> 31.05.2018

Открытие перинатального центра откладывалось несколько раз, но вчера он начал свою работу.

В нем уже родился первый ребенок - девочка, весом 3,4 кг и ростом 53 см. И это не единственный ребенок. Всего их 6 , причем среди них есть двойня.

В медучреждении лежат 60 пациенток. Всего центр сможет принять в год 5 тыс. родов. В этом году планируют принять 4 тыс. родов.

Не радует лишь тот факт, что рожать в регионе стали меньше на 1,5 тыс. по сравнению с 2016 г. Если в 2016 г. было 13 тыс. родов, в 2017 г. - 11,5 тыс., а по результатам первых месяцев текущего года снижение продолжается. Это объясняется тем, что много женщин имеют патологии органов и целых систем.

В перинатальном центре уровень комфорта высокий. Такого нет ни в одном медучреждении региона. В каждой палате есть санузел, тревожные кнопки, в душевой в том числе.

Центр планирует консультировать врачей дистанционно, проводить обучение. Здесь будут интегрированные детские и взрослые операционные, в которых в режиме видеотрансляции можно увидеть любую точку в больнице, в том числе операционную, получить консультацию специалиста, пообщаться с со специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга.

Центр на 70% оснащен высокотехнологичным российским оборудованием: инкубаторами, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием, аппаратом для искусственной вентиляции легких,  аппаратом для наркоза, другими видами техники, которые  раньше не были представлены в регионе.

Благодаря системе телемедицины у врачей есть возможность консультировать женщин в ведущих клиниках России. Врачи могут диагностировать, предупреждать риски, выхаживать младенцев с массой тела от 500 гр. По статистике младенческая смертность в регионах, где есть подобные центры, снижается.

 





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