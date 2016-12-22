Руководитель Росздравнадзора Коми отчиталась о проделанной работе

С нового года в России внедряется маркировка лекарственных препаратов. С ее помощью будут отслеживать путь любого лекарства. На заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции об этом рассказала М. Абрамова, руководитель Росздравнадзора Коми. Она заявила, что только такая мера будет охранять покупателей от фальсификатов, которые в розницу попадать не смогут. Все медучреждения и аптеки будут оснащены программой, которая даст возможность отслеживать движения препаратов.



В 2016 г. в результате проверок в республике выявлено много нарушений, в 73% случаев. По письмам Росздравнадзора страны изъяли из обращения 9 тыс. упаковок недоброкачественных лекарств, 24 упаковки фальсификата, около 1700 незарегистрированных медпрепаратов и изделий.



Был проведен отбор лекарств по 45 наименованиям и медизделий по 8 наименованиям, но экспертиза показала, что среди них некачественных нет, но по всем изделиям получен отрицательный результат. Юрлицам пришлось изъять их из продажи.



Самые распространенные нарушения – это медизделия, у которых нет государственной регистрации, в частности, это касается услуг техобслуживания медоборудования и средств измерения. Лекарственные препараты зачастую хранятся в неподходящих условиях (отсутствие холодильников, кондиционеров, стеллажей, повышенная важность в помещениях и мн. др.), на них нет сопроводительных документов по качеству, а также часто выявляются лекарства, у которых истек срок службы.



На будущий год запланирована проверка тяжелой медицинской техники в медучреждениях на соответствие стандартам качества, и такая проверка будет проводиться впервые. Для ее осуществления в Коми приедут специалисты Северо-Западного центра контроля качества.