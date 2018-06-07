Доабортное консультирование в Архангельской области спасло 2 тыс. детей

Архангельская область >> Медицина >> 07.06.2018

За 5 лет усилиями службы доабортного консультирования региона удалось сохранить 2 тыс. детей.

Недавно в Архангельске прошел форум, где обсуждали усилия общественных, религиозных, государственных организаций в сохранении жизни нарожденных детей, поддержке беременных.

Практика показала, что после бесед со специалистами доабортного консультирования от абортов отказалась каждая десятая женщина. Это высокий показатель.

В Архангельской области проживает около 1 млн человек. Население региона постоянно уменьшается и только за последние 5 лет сократилось на 49 тыс. На 35 тыс. сократилось количество женщин, которые могут забеременеть и родить. В 2017 г. родилось на 1,5 тыс. детей меньше, чем годом ранее. Абортов сделано 4 тыс., и только 2% по медицинским показаниям.

В 2012 г. начала работу Служба доабортного консультирования. Ее специалисты работают в государственных организациях, где делают аборты. Но 50 частных клиник не сотрудничают, что объяснимо, так как им выгоднее сделать аборт, за который пациент заплатит, чем отговорить  женщину от хирургического вмешательства.

Скоро в Архангельске откроется еще одно заведение, призванное поддержать мам – кризисный центр. Такие уже работают в Каргополе и Вельске. Центр в Архангельске будет маленьким – он займет квартиру из  комнат. Цель его создания - не оставлять женщину наедине со своими проблемами, особенно когда она оказывается с еще нарожденным ребенком.

В будущем доабортное консультирование может стать частью работы кризисного центра. Сейчас главная работа психологов, социальных работников, юристов направлена на помощь женщинам, подвергшимся насилию в семье.

Чтобы женщины рожали, существует система поддержки. На это ориентированы кризисные отделения, работающие в рамках плана реализации социально-экономического развития.





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