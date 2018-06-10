Открытие перинатального центра Петрозаводска откладывается на август

Открытие перинатального центра планировалось в этом месяце, но принимающая комиссия обнаружила ряд недочетов, требующих устранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии М. Швец.



Уже больше месяца комиссия в составе сотрудников Минздрава Карелии, Роспотребнадзора, перинатального центра и Центра гигиены и эпидемиологии работают на объекте. Каждый раз выявляются недочеты, которые сразу устраняются, и пока все не будет идеально, лицензию перинатальный центр не получит. Причем лицензии выдаются не на объект в целом, а на каждое помещение и вид деятельности. В лучшем случае утрясти все вопросы получится только к августу. В карельском Минстрое сообщают, что строительные работы завершены, идет благоустройство территории. Но между завершением строительных работ и приемом первого пациента проходит очень много времени и проводится масса работы.



Какие недочеты имеют место, Щвец не стала афишировать, чтобы это не сказалось на будущей работе центра.



Возведение перинатального центра Петрозаводска стартовало в 2014 г., а первой датой сдачи в эксплуатацию был 2016 г. Тогда учреждение так и не открыли, зато около 10 раз переносили его сдачу, и в этот раз опять отложили.



Строительство перинатального центра обошлось в 2,5 млрд руб.



Генподрядчик строительства - дочерняя компания госкоропрации "Ростех" "РТ-Соцстрой". Она уже направила иски на 4,3 млрд руб. в адрес подрядных организаций. Истец обвиняет подрядчиков в несвоевременной сдаче объекта, невыполнении в срок взятых обязательств, и это касается не только Петрозаводска, а всех перинатальных центров, которые подрядчик строит в Карелии. Иски направлены в фирмы, не выполнившие контракт, и в банк, который проходит проверку на причастность к выдаче гарантий с подлогом.



