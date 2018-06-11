Ассоциации офтальмологов-страбизмологов создана в Мурманске

На базе клиники семейной медицины Мурманска состоялось заседание отделения Ассоциации офтальмологов-страбизмологов - специалистов, занимающихся лечением косоглазия. В регионе детей, страдающих заболеванием, 7%. Это показатель не катастрофический, но его можно сделать меньше при правильном подходе к проблеме и своевременном обнаружении первых признаков.



Детской офтальмологии уделяется мало внимания, и региональное отделение создали для того, чтобы повысить знания, навыки врачей, создать площадку для общения и обсуждения проблем. Это возможность делится опытом, знаниями, которые есть у представителей старшего поколения. Детей нужно лечить с раннего возраста, чтобы потом болезнь не перерастала в хроническую или неизлечимую, и именно для этого нужно постоянно совершенствовать квалификацию врачей. Молодым есть чему поучиться у опытных врачей, а им узнать о современных методиках, которым обучают молодежь.





Врожденное заболевание у ребенка можно обнаружить до года, но заметить косоглазие может далеко не каждый специалист. Офтальмолог высшей категории областной клинической больницы им. Баяндина А. Колычева считает, что во многом развитое косоглазие у ребенка – неспособность разглядеть проблему со стороны специалиста. Чем раньше ставят диагноз, тем большего эффекта можно добиться. Объединение профильных специалистов в ассоциацию нужно и специалистам, и пациентам. Это позволит повысить качество обслуживания и снизить процент заболеваемости косоглазием среди детей.



Справка. В России Ассоциация офтальмологов-страбизмологов создана в прошлом году и насчитывает 157 членов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Это очень мало для такой огромной территории, что говорит о не должном внимании к направлению.



