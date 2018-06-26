Высокотехнологичную операцию впервые провели в Вологде

В Вологде впервые восстановили проходимость сосуда головного мозга путем стентирования сонной артерии. Эту операцию провели с использование новейшего оборудования, которым клиническая больница укомплектовывается по поручению Губернатора области О. Кувшинникова. Новая стратегия развития здравоохранения в регионе будет запущена до 2021 г.



Стентирование сонной артерии стало новым этапом в развитии сосудистой хирургии. До этого на Вологодчине подобные операции проводились только в крупных сосудистых центрах, а их очень мало. Это операция не хирургическая, а выполненная с помощью прокола специнструментом, с помощью которого имплантируется стент и вводится через артерию бедра в сонную. Место установки определяет ангиограф – рентгеновский аппарат нового поколения, который теперь есть в распоряжении вологодских хирургов. Операция занимает не более 30 минут, с учетом метода выполнения и возраста пациента, считается сложной.



Стентирование сонной артерии, имеющей критическое сужение, провели женщине 55 лет в период инсульта. Стент дал возможность отрегулировать нарушение кровообращения, восстановить геометрию сосуда, кровоток. Потери вещества мозга оказались минимальны, а у женщины есть шанс жить полноценной жизнью без инвалидности и долгой реабилитации. Об этом рассказал завотделением рентгенхирургических методов диагностики Е. Лавров.



Согласно исследованиям, при таком методе происходит быстрое восстановление моторных функций в полном объеме. Отправиться домой пациент сможет через день после операции.



Инсульт – это бич людей старшего возраста. Если сейчас инсульт может случиться у одного человека на 1 тыс., то чрез 10 лет, по прогнозам специалистов, уже у 1 человека из 100.